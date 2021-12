Spider-Man batió récord de estreno en su preventa en Colombia

Decir que Spider-Man: No way home (Sin camino a casa en español) es la película más esperada del año, no es una exageración: lo confirmaron las 450.000 personas en Colombia que hasta ayer habían comprado boleta en preventa para las funciones especiales y nocturnas de preestreno (anoche), las del estreno oficial (hoy) y las del fin de semana. Sony Pictures, productora de la cinta, confirmó que en Colombia, a tan solo 24 horas de la apertura de preventa (el pasado 28 de noviembre), se reportaron más de 160.000 boletas vendidas. En EE. UU. fueron más de tres millones de entradas en esas mismas horas y en México hubo peleas en la taquilla de unos cines después de que se colapsó la venta por internet.

¿Por qué el fenómeno?

Esteban Salazar, cosplay de Spiderman y experto en el personaje, explica que tanto él como muchos seguidores de las historias de este superhéroe están esperando esta cinta desde hace mucho tiempo, específicamente desde 2019 cuando Sony y Disney se “reconciliaron” y anunciaron su acuerdo para realizar la nueva entrega del superhéroe arácnido.

“No tengo duda de que será la mejor película del año”, dice Salazar, en un 2021 que ha estado marcado por superhéroes muy nuevos como Shang-Chi o los Eternals, y por películas y series individuales de los más conocidos (Black Widow, Loki, Wanda, Vision y Hawkeye), que aunque les ha ido bien no han tenido el alcance mediático de esta.

Santiago Giraldo, líder de Marvel Fans Medellín, añade que esta producción tiene un factor sorpresa y son los rumores que desde hace tiempo ubican a los antiguos actores que representaron el personaje, Tobey Maguire y Andrew Gardfield, en esta nueva entrega. Con esa idea rondando desde hace mucho tiempo crece la ansiedad por los spoilers. Los actores de la película, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon publicaron un video pidiéndole a los fanáticos que no adelanten nada después de verla.

La expectativa

Giraldo añade que lo ideal es que el público vaya a verla sin expectativas, “mientras menos se espera la película más nos puede dar, hay gente que la pone en un pedestal sin ni siquiera verla, están esperando a Andrew Gardfield, Tobey Maguire, a un montón de personajes, si salen estos primeros Spider-Man sería genial, una locura total, pero no hay que olvidar que estará el actual actor , Tom Holland, que estará otro Avenger, el Dr. Strange, tenemos un multiverso que se abre frente a nuestros ojos”.

El multiverso es un término usado en Marvel para definir el conjunto de los muchos universos existentes: la totalidad del espacio y tiempo y todas las formas de energía. Y aunque desde Guardianes de la Galaxia y la primera película de Dr. Strange se tocan temas de temporalidad, son el animado Spider-Man: Un Nuevo Universo y la serie Loki los que comienzan a explicar al espectador lo que se va a encontrar en estos universos paralelos. En esta nueva Spider-Man se ampliará el término que será vital en las próximas producciones de Marvel.

Los villanos

El rumor de la posible aparición de todos los actores que han hecho de superhéroe arácnido viene acompañada de la sí confirmada aparición de los malos de las cintas anteriores. “Los fanáticos seguimos pensando en cómo podrá Tom Holand (el actual Spider-Man) enfrentarse contra tres de los villanos de las películas de Maguire: el Dr. Octupus, Duende Verde y El Hombre de Arena (ver infografía) y cómo puede enfrentarse con los dos villanos de las cintas de Garfield: El Lagarto y Electro”, detalla Salazar.

Esa es una incógnita que solo se solucionará viendo la película desde hoy, lo que sí es claro es que los actores que han sido ese lado oscuro de las anteriores entregas dicen estar muy complacidos de volver. En un panel virtual, en la pasada Comic-Con Experience (a comienzos de diciembre), Williem Dafoe, Alfred Molina y Jamie Fox, Duende verde, Dr. Octupus y Electro respectivamente, hablaron del porqué decidieron darle vida de nuevo a los malos: “Me gustaba la idea de que estaba volviendo a algo que era igual pero diferente, es un regreso a algo que hice antes, pero con un giro y eso me atrajo”, dijo Dafoe.

Molina destacó que la apuesta tecnológica es única. “Cuando me propusieron volver lo primero que pensé es que tengo 70 años, arrugas, ¿qué van a hacer?, y después que hoy existe la tecnología y que es maravilloso regresar a algo que es familiar, pero al mismo tiempo completamente nuevo. La tecnología ha avanzado fenomenalmente en las últimas décadas, es muy emocionante volver”.

Quienes ya pudieron ver algún adelanto en Londres, España y Estados Unidos cuentan, sin spoilers, que el hecho de que sea dirigida por Jon Watts es un acierto, ya que conserva la esencia de sus predecesoras, porque él las dirigió, y a la vez es un homenaje a las sagas anteriores (las de Maguire y Garfield).

En la infografía un repaso a la historia del Hombre Araña que podría ser el estreno más taquillero de los últimos años y el filme que llene las salas tras el vacío provocado por la pandemia.