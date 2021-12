Tom Holland podría seguir siendo Spider-man después de No way home

Tom Holland, quien ha encarnado al superhéroe arácnido desde 2017 está próximo a terminar su contrato que marca la alianza entre Sony y Disney, propietaria de Marvel. Originalmente el documento contemplaba tres películas en los que sería el protagonista (Homecoming, Far from home y No way home) y tres de las de los Vengadores en las que haría participaciones especiales (Civil War, Inifinity War y Endgame).

Sin embargo, la productora de la última película del héroe, No way home, que se estrena en diciembre, Amy Pascal afirmó en una entrevista con el medio Fandango que “Spider-Man: Sin camino a casa concluirá esta trilogía de películas en colaboración con Marvel Studios.

¿Puedo decir algo sobre eso? Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man de Tom Holland. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente es parte de algo muy grande. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del UCM. Ya que Marvel y Sony seguirán juntos como socios”.

De esta manera se descartaron las teorías de que ambas productoras terminarían su alianza con esta cinta, en la que el joven Peter Parker de Holland se enfrentará a antiguos villanos de las anteriores sagas cinematográficas del lanza redes, como Dr. Octopus, Electro y el Duende Verde, interpretados por Alfred Molina, Jamie Foxx y Willem Dafoe, respectivamente.Aun así, Sony continúa con sus planes para formar su propio universo cinematográfico de la mano de los antihéroes del llamado Spiderverse, el universo y los personajes de Spider-man de los que la empresa japonesa tiene los derechos. Por un lado, continúa con sus planes para hacer películas de Morbius y Kraven el cazador y por el otro al final de la segunda película de Venom, interpretado por Tom Hardy, se hace un pequeño cameo (aparición momentánea de celebridades en una película) de Tom Holland, dando a entender la unión de los dos universos.

Por ahora Holland no ha manifestado su intención de renovar su contrato, pero es probable que dependa del desempeño que tenga la última película, de la que ya se ha comentado en redes sociales, que ha enloquecido a los fanáticos con su preventa.