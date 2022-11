$!Tras 11 temporadas y 177 episodios, “The Walking Dead” llega a su fin

Después de 12 años, “The Walking Dead”, la famosa serie de zombies que marcó un antes y un después en la historia de las series llegó ayer a su fin.

A pesar de todos los altibajos que ha tenido, la serie del canal Fox se ha mantenido icónica hasta el final. Pese al final de la serie se titule “Descansa en paz”, esta franquicia sigue siendo tan inquieta como los propios caminantes, avanzando no con uno, ni dos, sino con tres nuevos spinoffs de “The Walking Dead”, por no hablar de las series existentes como “Tales y Fear The Walking Dead”.

En sus primeras temporadas, “The Walking Dead” destacó en parte por su imprevisibilidad, como recordaba el montaje de personajes que habían muerto. Impresionantemente, la serie seguía recargándose con nuevos protagonistas, así como con nuevas amenazas.

Incluso con una duración extendida, este episodio final (no tan final) tiene mucho terreno que cubrir. Hay una cantidad considerable de legado que masticar, además de toneladas de arcos de personajes que resolver.

Además, también hay que preparar los spinoffs antes mencionados, lo cual es una tarea bastante ardua para cualquier serie, y más aún si se trata de fantasmas del pasado, es decir, Michonne y Rick Grimes.