Video: Así sería “Regreso al Futuro 4” con Tom Holland como protagonista

La taquillera saga “Regreso al Futuro” continúa despertando pasiones pese a que han transcurrido varias décadas desde su estreno original, siendo unas de las aventuras más queridas por varias generaciones, hasta nuestros días.

Además: Mark Wahlberg vive una doble vida en la película de acción y comedia ‘The Family Plan’

Por esa razón es normal que fans se pregunten cómo podría continuar la franquicia con nuevas entregas, como sería el caso de una “Regreso al Futuro 4” que nunca veremos. Esto mismo han querido plasmar desde el canal KH Studio, especialistas en la recreación de tráileres de filmes ansiados por los fanáticos. Y el resultado no puede ser más llamativo, contando con la superestrellla, Tom Holland (’Spider-Man: No Way Home’) como protagonista, al más puro estilo del Marty McFly clásico.