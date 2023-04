Video: lanzan el tráiler de “Dead Ringers”, la anticipada serie con Rachel Weisz

Rachel Weisz también es productora ejecutiva de la serie limitada, que fue creada, escrita y que también cuenta con la producción de la guionista nominada al Emmy, Alice Birch (Normal People, Succession, The Wonder). El elenco de la serie incluye a Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) como Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) como Greta, Michael Chernus (Severance, Orange Is the New Black) como Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) como Rebecca, y Emily Meade (The Deuce, The Leftovers) como Susan.

El realizador Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) dirigió los primeros dos episodios y codirigió el último episodio de la serie; Durkin también es productor ejecutivo. El equipo de dirección también incluye a Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall), y Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: The Last Man).

“Dead Ringers” es una coproducción de Amazon Studios y Annapurna Television. Alice Birch, quien es la showrunner de la serie, también es productora ejecutiva junto a Rachel Weisz para Astral Projection, Stacy O’Neil, Sue Naegle y Sean Durkin. Ali Krug es la productora ejecutiva para Annapurna Television. Erica Kay, Anne Carey y Polly Stokes también son productoras ejecutivas. James G. Robinson, David Robinson y Barbara Wall son la producción ejecutiva para Morgan Creek.