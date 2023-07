Willem Dafoe celebra 68 años de vida y de una exitosa carrera en el cine y el teatro

El actor estadounidense Willem Dafoe, conocido por sus roles en películas como Platoon, La última tentación de Cristo, El paciente inglés, Spider-Man y El faro, cumple hoy 68 años de vida y de una prolífica carrera en el cine y el teatro.

Dafoe nació el 22 de julio de 1955 en Appleton, Wisconsin. Uno de los ocho hijos del cirujano William Alfred Dafoe y su esposa Muriel Isabel Sprissler, enfermera nativa de Boston. En la secundaria, adquirió el apodo Willem, que es la versión holandesa del nombre William. Estudió arte dramático en la Universidad de Wisconsin–Milwaukee; luego formó parte del grupo avant-garde llamado Theatre X.

Su carrera en el cine comenzó en 1980, en La puerta del cielo, aunque su papel fue eliminado durante el montaje. A mediados de la década de 1980 fue seleccionado por William Friedkin para protagonizar To Live and Die in L.A., donde interpreta al falsificador Rick Masters. El actor ganó más reconocimiento por su rol en el drama de guerra Platoon (1986) de Oliver Stone, en la que interpretó a un compasivo sargento. En 1988 tomó el papel principal en el drama de Martin Scorsese La última tentación de Cristo, cuya actuación fue críticamente alabada.

Desde entonces Dafoe continuó una carrera donde balancea películas comerciales con proyectos más independientes y artísticos. Es así que el actor ha aparecido tanto en Spider-Man (2002), XXX: State of the Union (2005) y Mr. Bean’s Holiday (2007) junto a cintas como Shadow of the Vampire (2000) y The Florida Project (2017). Ha sido nominado cuatro veces al Oscar, una vez como mejor actor por Van Gogh en la puerta de la eternidad (2018) y tres veces como mejor actor de reparto por Platoon (1986), Shadow of the Vampire (2000) y El faro (2019).

Dafoe también ha tenido una destacada trayectoria en el teatro. Fue miembro fundador de la compañía The Wooster Group, con la que trabajó durante más de dos décadas. Ha participado en obras como The Hairy Ape, Hamlet, Richard III y The Life and Death of Marina Abramović. Además, ha prestado su voz a personajes de películas animadas como Buscando a Nemo, Fantastic Mr. Fox y Spider-Man: Un nuevo universo.

Su último estreno en España ha sido Asteroid City el pasado mes de junio, de la mano de su gran amigo y habitual colaborador Wes Anderson. En esta película interpreta al profesor de interpretación del pequeño pueblo situado en el desierto. Actualmente se encuentra rodando The Northman, la nueva película del director Robert Eggers, con quien ya trabajó en La bruja y El faro.