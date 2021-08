Tras tres décadas de intenso trabajo, sin desfallecer, el Festival Mujeres en Escena por la Paz se mantiene vigente y arrancó su edición número 30.

Realizado por la Corporación Colombiana de Teatro, se extenderá hasta el próximo 15 de agosto, tanto de manera presencial como virtual.

En 10 días se presentarán más de 80 grupos, 50 obras presenciales de teatro, circo, danza, performance y narración, en 11 teatros y espacios no convencionales de Bogotá y 48 obras en formato virtual, con acceso diario de once de la mañana a once de la noche.

En el caso del Festival presencial, serán 56 funciones con la presencia de ciudades provenientes de Barranquilla, Bogotá, Cali, Chía, Medellín, Pasto, Pereira, Carmen de Viboral, Tunja y Barrancabermeja. Además, contará con cinco países invitados, como lo son Argentina, Chile, España, México y Portugal.

El Festival virtual contará con la participación de ocho ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cali, Chía, Medellín, Pasto, Pereira y Tunja. Y 8 países invitados: Argentina, Australia, Brasil, Chile, Estado Unidos, Francia, Japón y México.

“El objetivo de este festival-encuentro es visibilizar la creación artística que desarrollan las mujeres en las artes escénicas, el teatro, la danza y la performancia”, afirmó la maestra Patricia Ariza, directora del Festival, primero en su género en América Latina.

El evento se podrá seguir en la página de la Corporaciósn Colombiana de teatro.