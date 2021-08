¿Cómo es la vida de Cameron Díaz lejos de los reflectores?

Luego de más de tres años apartada de los reflectores, Cameron Díaz se volvió a sentar frente a las cámaras y sin tapujos compartió cómo ha sido su vida alejada de los paparazzi.

La actriz aceptó la invitación del popular comediante Kevin Hart, para participar en su recién estrenado talk show llamado Hart to Heart, en el que abrió su corazón y explicó la razón por la que dejó la actuación en la cima de su carrera.

“Cuando haces algo a un nivel tan alto por mucho tiempo, como que tienes que pasarle a otra gente otras partes de tu vida”, expresó la cubanoamericana. “Había tantas otras partes de mi vida con las que no estaba conectando y que no estaba atendiendo”. Díaz comentó que alrededor de los 40 años se dio cuenta que debía tomar las riendas de su vida y atender personalmente esos aspectos que había relegado. Ahora, a sus 48 años de edad, asegura que se siente totalmente plena. “Realmente quería que mi vida fuera manejable por mí. Mi rutina en un día consta literalmente de lo que pueda hacer por mí misma. Me siento plena”.

La actriz confesó que tras tomar la decisión de alejarse de la actuación tuvo tiempo para enfocarse en hacer las cosas que antes no podía hacer, como pasar tiempo y conocer mejor a su esposo, el músico Benji Madden, y empezar una familia con el nacimiento de su hija Raddix, en diciembre del 2019.

En marzo de este año, Díaz reveló que ya había dedicado el 100 por ciento a su carrera, por lo que ahora su vida es completamente diferente. “Tener una familia y estar casada y tener nuestro propio núcleo familiar, es lo mejor”.