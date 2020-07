A 35 años del estreno de Volver al Futuro

Música

Alan Silvestri, conocido en el Séptimo Arte como uno de los mejores compositores de bandas sonoras, fue el encargado de darle la música original a la película y de brindarle míticas canciones de esta década como "Power of Love" de Huey Lewis & the News o "Heaven Is One Step Away" de Eric Clapton.

Back to the Future Day

El 21 de octubre de 2015 fue el día utilizado por el doctor Emmet Brown para viajar al futuro. Ese día, en la vida real, se le conoce como el Día de Volver al Futuro, siendo una fecha para conmemorar la trilogía de la cinta.