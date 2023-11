¿Amante del rap? Nanpa Básico llega a Bucaramanga este 2 de diciembre

Francisco David Rosero Serna, conocido como Nanpa Básico, llega a Bucaramanga este 2 de diciembre de 2023 al Centro Cultural del Oriente con una gran puesta en escena que lo ha destacado como uno de los raperos de mayor reconocimiento en Latinoamérica.

Líricas y voz son en conjunto el sello característico de este gran artista quien, a través de un mensaje sereno pero contundente, ha creado canciones inspiradoras en el género urbano. “Te iré a buscar”, “Canela” y “Los no tan tristes”, son algunos de los temas que acumulan un éxito arrollador con millones de reproducciones en plataformas digitales como Youtube y Spotify, en los que alcanza 3,85 millones de suscriptores y más de 5 millones de oyentes mensuales, respectivamente.

“Mi concierto no es un concierto de rap tradicional. La gente piensa o tiene una idea de un concierto de rap como algo muy salvaje. Mi concierto es todo lo contrario, es un concierto para toda la familia, para todas las edades. Nosotros le cambiamos el color a nuestra música y tocamos con músicos en vivo, los lenguajes no son lesivos. Yo tengo cuatro hijos y por eso tengo una responsabilidad enorme con el lenguaje, me preocupo porque a los niños no le lleguen ciertas palabras o de cierta manera, por eso están las figuras literarias, para cuando los niños las entiendan, ya no sean niños”, afirmó el artista.

Además de su calidad artística en estudio, Nanpa Básico ha destacado por su participación en grandes eventos y festivales musicales. Uno de ellos fue Hip Hop Al Parque - edición 2015; considerado como una de las plataformas más importantes y prestigiosas de la música urbana en Latinoamérica.

Su puesta en escena ha consolidado un estilo que tiene como esencia letras sentimentales que dan vida a un mensaje de respeto y arte para toda la familia, donde músicos en vivo rompen el esquema tradicional del Hip Hop y sus beats.

Los interesados en asistir a este concierto pueden adquirir sus entradas en este enlace