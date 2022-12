$!Antonio Acevedo: 42 años de oficio literario en Bucaramanga

El destino no es otra cosa que una serie de confabulaciones de las circunstancias: Antonio descubrió por entonces la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, fundada por otro sociólogo, Jorge Valderrama Restrepo y es allí, en ese espacio donde todos los días iba a leer que quedó encantado con la belleza de las palabras.

“Me enamoré primero de las palabras antes que de una mujer de carne y hueso y de estas cosas alucinantes que leía tendría que terminar un día escribiendo poesía, ¿no?”, explica.

En adelante, Antonio fue formando su historia y su estilo, publicando artículos y reseñas en esta casa editorial, en el recordado Suplemento Dominical y publicando libros de poesía, ensayos y antologías a lo largo de estos 42 años.

Además de trabajar con esta casa editorial, Antonio Acevedo escribió también para El Tiempo donde publicaron algunas de sus columnas. Escritor asiduo, no dejaba que la inspiración se le escapara: “a veces me tenía que levantar a medianoche a escribir la línea de un poema porque si no lo olvidaba. Me llegaban imágenes de todos lados y si la guardaba para otro día seguramente ya había perdido esa imagen y a partir de esa imagen primera es que se construye un texto poético”, explica Antonio.