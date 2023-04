Artista bumangués expone sus obras en Denver, Estados Unidos

El artista bumangués Sebastián Sánchez es uno de los protagonistas de la exposición colectiva “Colombia: The Corn, The River and The Grave” (“Colombia: el maíz, el río y la tumba”), que se realiza en el Museo de Las Américas en Denver, Colorado, hasta el 19 de agosto de 2023.

La exposición propone una búsqueda de la paz y la identidad nacional, tratando asuntos como el espacio, el conflicto, lo sagrado, el recuerdo, o la riqueza natural y su aprovechamiento.

El artista bumangués participa con las obras “La tierra prometida” y “Crudo”.

La tierra prometida consiste en tres grabados y un vídeo que hablan del uso y manejo de la tierra en Colombia y el conflicto que la rodea, especialmente el desplazamiento forzado y las masacres de las comunidades afroamericanas, indígenas y campesinas.

Los grabados se basan en la portada del calendario Bristol, un símbolo de la cultura campesina, y muestran la cantidad de hectáreas en disputa de cada comunidad.

El vídeo es una animación de la frase “La tierra prometida no existe”, que alude a la imposibilidad de una reforma agraria y al papel engañoso de la religión.

Por su parte, “Crudo” consta de cinco dibujos de animales en papel dorado realizados con petróleo crudo. Los animales son el pelícano pardo, el bagre rayado, el caimán aguja, el flamingo y los chigüiros, que representan la biodiversidad amenazada por la explotación petrolera en Colombia y los dibujos usan el petróleo como acuarela, creando un contraste entre la belleza y la destrucción.

Sebastián Sánchez es artista visual y docente universitario, además de cofundador de Galería LaMutante.

Asimismo, la exposición recorre algunas de las contrastantes realidades de la experiencia colombiana, a través de dibujos, pinturas, esculturas, fotografías, instalaciones, obra gráfica y videoarte.

En la exposición participan figuras consagradas como el difunto Antonio Caro, pionero del conceptualismo en Colombia y América Latina; artistas de larga trayectoria como Fernando Arias, Erika Diettes o Carlos Uribe; de carrera intermedia como Santiago Vélez, Nadia Granados, Victor Muñoz, Carmenza Estrada o Yosman Botero; emergentes como Jorge Vaca Forero, Wilmer Useche o Samir Quintero, y colectivos como Antónima o 5ta con 5ta Crew.

La propuesta, con curaduría del cucuteño Alex Brahim, incorpora una mirada crítica pero también da cabida a la esperanza, y cobra relevancia en la actualidad del país, con un proyecto de estado que apuesta por la denominada “Paz total”, mientras la violencia continúa.

La muestra cuenta con la curaduría del director de la Fundación El Pilar, Alex Brahim, cofundador del proyecto Juntos Aparte en el marco de Bienalsur, gestor cultural, curador independiente y miembro del Consejo Nacional de Artes Visuales en Colombia.