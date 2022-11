Asfixia, tejido y modernidad en el Teatro Santander

“Nosotros somos más del 80 % agua y todo lo que vibra transforma la calidad de nuestra estructura del agua. Invito a que seamos más conscientes a lo que vibra en el pensamiento. No solamente la música vibra, vibra lo que te comes, vibra con quién estás, lo que tú ves. La invitación es a que sientas como vibras, cómo estás tú de acuerdo a lo que escuchas, lo que ves en las redes, lo que visitas en el teatro, la música que escuchas”, explica Agón, también bailarina.

Tejido y Asfixia

María Lucía Agón Ramírez nació en Bucaramanga y es coreógrafa, bailarina y docente de danza contemporánea y yoga. Trabajó durante muchos años en Alemania, donde además confundó y codirigió del 2004 al 2018 la Compañía de Danza Contemporánea Tanzmoto Dance Company, con el coreógrafo Royston Maldoom, de quien encontró inspiración para el trabajo con comunidades.

En 2019 regresó a la ciudad, donde se desempeñó como coreógrafa, directora de proyectos estudiantiles y docente de danza en el programa de la Escuela Municipal de Artes del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y donde fundó Mutki, abierta al público en general.

Fue allí donde el concepto de Asfixia nació por primera vez: “En mi labor como docente de yoga y danza hay una intimidad muy profunda. La gente me cuenta mucho de su intimidad y lo que he podido observar es que hay mucho vacío. Me dicen: no tengo comunidad, no tengo amigos, porque la misma pandemia te obligó a aislarte a separarte a crear ese aislamiento obligatorio y la gente ya no sabe cómo agarrarse”.