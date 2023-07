¡Báilelas, menor!: la serie documental que reivindica la cumbia en Bucaramanga

Y ahora, un documental está listo para contar la historia de la cumbia en Bucaramanga y para transmitir un mensaje claro: la cumbia no es una afrenta para la ciudad, es una muestra de la existencia de otras formas de expresión musical, de reconocimiento social que no se pueden, ni se deben, obviar.

Este proyecto nació hace cuatro años cuando varios miembros del equipo de Guane Films, estudiantes de Artes Audiovisuales, se hicieron la pregunta: ¿Qué son las cumbias en Bucaramanga?

Durante el proceso de realización no se calculó previamente quién hablaría o no en el documental, sino que se trató de un proceso de selección espontánea, donde la gente era invitada a contar su relación con la cumbia, su historia y cómo el proceso musical había transformado el barrio.

“Si hacemos un paralelo con otros géneros musicales y comparamos las letras, las cumbias no denigran al género femenino ni dicen groserías. Fue muy lindo entender y escuchar no solo las letras originales, sino también los covers y cómo cambian los ritmos”, explica Lida, y asegura que casi todo el equipo de producción de la serie documental tiene ahora su cumbia favorita en su playlist de Spotify.

Para Juan Camilo, el director, uno de los temas más sorprendentes fue entender las cumbias como “una extensión cultural muy grande y una manifestación de la cultura popular. Ver cómo la cumbia conquista nuevos escenarios es muy bonito. Hay un proceso de formación muy interesante en el que se le dice al estudiante que si quiere aprender, no tiene que irse a la escuela sino que puede aprender en la calle”.

“Siento que el factor sorpresa siempre está presente con la cumbia. Mucha gente tiene la idea de que solo pertenece a un sector y está segregada, como si no hiciera parte de nosotros. Yo les diría a esas personas que se animen a ver la serie y que vean que se le está dando una nueva cara a la cumbia. Puede que no se identifiquen con este género, lo cual es totalmente válido, pero al menos podrán ver que esta serie es una invitación a cuestionarse no solo la cumbia, sino también muchos otros temas”, explica Juan Camilo.

“La invitación siempre está presente para que la gente intente encontrar el punto de inflexión del proyecto. Lo que hemos construido es válido en el sentido de que hay cosas que, como comunidad, no tenemos la costumbre de cuestionar. Esta es una invitación a reflexionar, reinterpretar y conocer desde adentro. Puede que a algunas personas no les gusten las cumbias, lo cual está bien, pero es importante ver todo lo que han logrado y lo que han hecho en este movimiento”, concluye.

Por su parte, Lida señala que buena parte de los comentarios negativos parten del clasismo de algunas personas, así como del desconocimiento de la otra cara de muchos de los barrios considerados “problemáticos” en la ciudad.

“Hasta que uno no va y vive, no puede opinar. En Colombia, muchas veces la gente solo ve el titular y se queda con eso, sin investigar más acerca del tema. Hasta que la gente no vaya a los lugares y entienda los procesos sociales que se están haciendo a partir de la cumbia, no podrán comprender su verdadero valor”, señala.

Y agrega que “hasta que la gente no vea proyectos relacionados con las cumbias, ya sea nuestro proyecto u otros, no va a cambiar su percepción. Los comentarios más valiosos son los de las personas que han ido y han visto algo respecto al género, en lugar de aquellos que no saben nada en absoluto. Muchas veces nos quedamos con el imaginario de que los cumbieros son los que roban o los de un barrio menos favorecido, pero si hacemos el paralelo con otros géneros musicales, vemos que todos tienen su forma de vestir y consumir cosas. La diferencia es que, si tienen dinero, no podemos criticar”.

El documental tiene varios caminos por los cuales continuar, entre ellos, el deseo de vincularse con plataformas como Disney, proyectarse en diferentes barrios de Bucaramanga o convertirse en un largometraje. Y se presentarán en Ulibro, que se realizará del 25 de agosto al 3 de septiembre próximo.

Sin duda, otro de sus caminos, es el de invitarnos a reflexionar, nos gusté o no, sobre el fenómeno cumbiero en la ciudad.