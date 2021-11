Beatriz González: “Es importante hacer presencia en nuestras regiones”

Auras Anónimas narra su trabajo con los Columbarios del Cementerio Central de Bogotá, pero ¿qué significa para usted este libro?

“Este libro es la culminación de una serie de luchas por impedir que una construcción que es patrimonial fuera destruida. Cuando hemos luchado tantos años desde el 2003 hasta ahora, de pronto se alinearon los planetas, ya se podía pensar en serio en la restauración del edificio y salvarlo de todos los planes que había para hacer una cancha de fútbol y un patinódromo. Desde que recibimos esa noticia hasta hace un año todo estaba perdido.

En este momento, todo está marchando, entonces el libro para mí es la culminación de esa lucha porque eran cosas muy angustiosas, uno tratando de salvar un patrimonio, la memoria, y siempre quedábamos sin ningún apoyo.

Fueron muchos sufrimientos con la Casas Riegner, Catalina Casas y yo, luchando de una manera muy fuerte y siempre perdíamos. El libro es la culminación de esa cantidad de lucha”.

En una entrevista con Efe usted aseguró que Colombia se había acostumbrado a sus muertos. ¿Qué significan las intervenciones públicas para garantizar la memoria de la violencia en Colombia?

“Lo que sucede es que a mí me parece que no se sabe hacer el duelo. En una época en la que se sabía hacer el duelo la gente llegaba a ese cementerio, o a un cementerio en Bucaramanga, o en otra ciudad y la gente sabía cómo acercarse a la lápida, limpiarla, cómo rezarle. Todo eso era parte del duelo.

Pero eso se olvidó tal vez ante tanta tragedia, se borró. Entonces ya no hay sitios de memoria donde se hacía el duelo. Se borró la idea de duelo y de la necesidad de hacerlo para obtener la paz. Porque el duelo lo que conduce es a obtener la paz, están profundamente comunicados”.

En algún momento usted habló sobre su deseo de hacer la donación de parte de su obra a Bucaramanga. ¿Qué ha pensado sobre el tema?

“Hay dos proyectos. Uno es el de donar unas obras mías y crear un sitio en el Teatro Santander, pero no sé cómo va a ser y cuál será el tipo de institución que se va a crear. Me parece un programa bonito, que complementa la donación que hice del telón.

El telón del Teatro Santander debe tener un complemento para que la gente no solamente asista al teatro, sino que sienta un carácter regional. No en las obras que presenta el teatro, quiero aclarar, sino en la manera cómo los artistas podemos realmente hacer presencia en nuestras regiones, eso me parece muy importante.

Es un proyecto en el cual habría donación de obras mías y una idea de un trabajo coordinado con el teatro Santander, eso es un proyecto.

El otro proyecto es que yo voy a donar donar todo mi archivo al Banco de la República, pero puse la condición de que mi archivo, que costa de muchas cosas como son todos esos papeles que tiene un artista que lo hacen crear su obra, toda esa cantidad de elementos que constituyen un archivo, debe ser abierto al público”.