Bilbao clausura la 9ª edición de Bime y anuncia su primera edición en Bogotá en 2022

Cucusonic collective

Editado por el famoso sello londinense The Vinyl Factory y organizado por la ONG In Place of War, Cucusónica (Cucusonic) es un doble elepé creado por un colectivo de biocientíficos y artistas internacionales para hacer un llamado de atención sobre la importancia local y global de la biodiversidad de Colombia. Y para el BIME es un honor anunciar que en Bogotá tendremos la presentación de este proyecto colaborativo que estableció una red con diversas comunidades locales para recoger y grabar sonidos e historias de los bosques neotropicales colombianos; y que contaremos con la presencia de los artistas, productores y gestores de gran trayectoria que participaron. Entre otros, con Ruth Daniel (CEO de In Place of War), Alejandro Valencia-Tobón (cabeza de Cucusonic Collective), Rupert Cox (Doctor y Director del Granada Centre for Visual Anthropology), Fer Isella (músico, pianista, productor nominado a los Latin GRAMMY® y Director de Limbo Music), Iggor Cavalera (músico de Sepultura, Cavalera Conspiracy y Soulwax), Laima Leyton (directora de GRRRL, productora y artista de Soulwax), Matthew Dear (productor de la escena de Detroit y estrella del neo techno minimal), y Dan Baxter y Sneaky (del grupo electrónico inglés Fingathing).