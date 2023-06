Blanca Marcela López, la documentalista bumanguesa que convirtió los negativos de su hermano en un conmovedor documental

¡Back to the Futuro! CHUZ y amigos lo invitan a un viaje musical en el tiempo

“Yo no me cansaba de mirar esos negativos. Los miraba y me decía: ¿por qué nunca lo reveló? Era muy claro que eran unos negativos que necesitaba para el trabajo de clase de fotografía: fotos en San Gil, Barichara, las típicas fotos que lo hacen tomar a uno cuando estudia fotografía”, cuenta Blanca.

En nuestra cultura occidental, enterramos el dolor muy hondo y lo padecemos en silencio, sin compartirlo con nadie. En vez de tragarnos esos sentimientos, es mejor sacarlos al exterior, crear algo que motive a otros a hacer algo con su duelo.

“El duelo que uno siente cuando pierde a alguien importante es algo que cada persona maneja de manera distinta. Yo decidí que el arte era una de las formas de hacerlo. Es una manera de rendirle un homenaje y de lidiar con el dolor que tengo”, dice Blanca Marcela López, documentalista.

Ya en este 2023 ha tenido suficiente distancia de su tristeza y una mejor posibilidad de usarla como una fuente de inspiración para este documental.

“Me dolía, pero no de una manera que me carcomiera, sino que me permitía estar triste, pero también feliz al saber que después de tanto tiempo uno sigue recordando a la persona que tanto quiere. Ayudando a los amigos que lo extrañaban tanto a hablar todavía de él y a celebrar su vida. A las personas que uno quiere y que no están aquí hay que dedicarles tiempo para que siempre estén con uno y en la memoria”, concluye.

Blanca estudió Comunicación Social en la Universidad Pontifica Bolivariana y vive en Canadá desde 2006, a donde fue a estudiar una maestría de cine documental en la Universidad Metropolitana de Toronto.

“Pacho, el archivo audiovisual”, es su cuarto cortometraje que aborda temas relacionados con el duelo y la memoria.