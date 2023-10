$!Bucaramanga se sumerge en el surrealismo de ‘Pily Scissorhands’

Esta exposición se suma a la creciente experiencia artística de María del Pilar Uribe Pérez, quien ha dejado huella en diversos espacios culturales de la región. Entre sus logros más recientes, se destacan sus exposiciones “Ahí están pintadas” y “Opera Prima”, donde sus collage análogos conquistaron al público con su singular estilo. Además, su trabajo “Trilogía de la maternidad” mereció una mención de honor en el MAMB en 2023. También, no podemos pasar por alto su participación en la exposición “Disforia de género” en la Casa Museo Piedra del sol, Floridablanca, en junio de 2023.

Para enriquecer la experiencia de los visitantes, se ofrecerán visitas guiadas durante la permanencia de la exposición, así como encuentros con la propia artista. Además, se ha programado un taller de collage destinado a grupos de estudiantes del Colombo y otras instituciones educativas.

La apertura de “Pily Scissorhands” se llevará a cabo el jueves 19 de octubre a las 6 pm en la Sala de Arte del Centro Colombo Americano de Bucaramanga. La entrada es libre, y la exposición estará disponible para el público desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023.

Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 7 p.m., así como los sábados de 9 a.m. a 12 m. Esta exhibición promete ser una experiencia artística que no te puedes perder, una oportunidad para sumergirse en el mundo creativo y expresivo de María del Pilar Uribe Pérez.