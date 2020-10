$!Bumanguesa publica ““Lettering sin límites”: una alternativa para la creatividad

Alejandra Perdomo Bohórquez y su esposo, Luis Miguel Caamaño Morales, tienen un emprendimiento llamado “My lettering”, que nació de la idea de Alejandra por hacer algo diferente y creativo con relación a su profesión: ingeniería industrial. Alejandra es bumanguesa y es egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana.

“Soy ingeniera industrial y me dedico un poco a la parte financiera. Yo trabajé en el sector administrativo, luego pasé a la docencia y vivía en una etapa en la que estaba profesionalmente ocupada y familiarmente también. Tenía un niño pequeño, en este momento tengo dos y entre las ocupaciones de la casa, de los niños, de la universidad y llegó un momento en el que empecé a sentir que había una desconexión, no estaba haciendo nada que me gustara muchísimo”, dice Alejandra.

Comenzó a indagar en Instagram y allí encontró a algunas personas que ya practicaban el “lettering”.

Para Alejandra solo era algo “bonito” y que le llamaba la atención porque tiene buena letra. Se interesó por comprar los marcadores y pensó que lo podía hacer igual que los demás. Pero no fue así.

“Mi esposo, que es diseñador gráfico, me habló mucho más de la técnica. Tenía que aprender y, afortunadamente, a mí me gusta aprender, así que me concentré mucho en ver qué podía lograr, hasta dónde podía llegar”, explica Alejandra.

Y fue así como nació su emprendimiento, “My lettering” y hoy su libro “Lettering sin límites”.

Alejandra dice que es curioso: su esposo es creativo y ella es financista, pero dentro de su emprendimiento las cosas funcionan al contrario: Luis Miguel se encarga de la parte financiera y ella, de la creatividad.