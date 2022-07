$!Carolina Andújar vuelve con “Familia Maldita”

El género gótico siempre ha tenido su encanto y si bien los hombres se han destacado en la Literatura y el cine creando verdaderos mitos en el mundo del vampiro, como Drácula y Nosferatu, las creaciones de las mujeres le han otorgado un mayor encanto a los paísajes y, por supuesto, han reeplanteado, reescrito y reinterpretado la figura femenina dentro del mismo. Sin embargo, es en Estados Unidos y Europa donde más importancia se le ha dado a esta figura y desde donde ha partido el mito moderno, pero no en Latinoamérica, varios escritores también se han aventurado a darle lo suyo a esta figura tan atractiva como perturbadora. Y es aquí que aparece la colección de la escritora caleña Carolina Andújar, que presenta su nueva novela “Familia Maldita”, con su extraordinaria protagonista, Lucyna Pawlak y que hace parte de su serie ‘Carmina nocturna’. Vanguardia habló con ella sobre su libro más reciente, los vampiros y la figura femenina en este mundo gótico y sangriento. La culminación de su carrera fueron las cinco novelas que forman sus Episodios de una Guerra Interminable. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA Tusquets Editores publicará el 16 de octubre la última novela de Almudena Grandes, “Todo va a mejorar” ¿Cómo se sentía con respecto a lo gótico? “La literatura de vampiros y gótica en Estados Unidos y en Europa siempre ha sido muy constante y es muy variada, pero en Latinoamérica, por las traducciones y el gran auge de Crepúsculo, que es referente obligado, la gente se aburrió del tema. Pero gracias a eso también se empezaron a descubrir otros libros de vampiro un poco más serios, quizás más clásicos, más de una línea europea y menos norteamericana. Y ahora que estamos en el año del vampiro y es el Centenario de Christopher Lee, el actor que modernizó el mito de Drácula, hay un nuevo auge a escala mundial del tema gótico vampírico”. Una de las cosas más interesantes del libro fue esa sensación de modernidad de la protagonista e incluso si está en una época antigua. Cómo pensó a su protagonista? Haciendo investigación para el libro y para los libros anteriores de la misma colección, ya me había dado cuenta de que hemos tenido una imagen muy distorsionada de lo que ha sido la mujer a través de los siglos. Y descubrir esto ha sido muy bonito.Ha sido muy lindo descubrir que ha habido movimiento de mujeres que estaban pensando y sintiéndose exactamente iguales. Había una equidad en pensamiento y en emoción con el hombre todo el tiempo y habían sentido ese peso de la discriminación por su sexo. Una de estas mujeres vendría siendo Lucina, que es nuestra narradora, y no era una mujer tampoco común. Creo que muchas de las mujeres contemporáneas y nos podemos relacionar porque hemos cargado mucho a través de los años hasta que estos movimientos se han hecho más grandes y han tomado auge. Por lo menos en mi caso sí fue así: durante muchos años había muchas cosas que me molestaban infinitamente, pero no hablaba mucho al respecto. Sabía lo que significaban, pero no las decía y creo que el caso de Lucina y muchas mujeres del siglo 19, 18, 17, sería muy similar.

Carolina Andújar

¿Sintió la presión de escribir este nuevo libro ante el éxito de la presión anterior, de continuar con la temática? “Nunca he sentido la presión porque decidí que nunca iba a dejar los libros inconclusos para no obligar al lector a leer los demás.Quiero que todos los libros que yo escriba sean autoconclusivos, así estén dentro de la misma colección, es por esto a mis libros los llamo no los llamo salga, sino colección o serie, porque aunque los libros sí están interconectados se pueden leer en cualquier orden. No hubiera habría dejado al lector en ascuas. Sentí cierta presión por escribir este libro porque era algo que me había propuesto hace mucho tiempo y no porque hubiera quedado inconclusa la historia en el libro anterior. Pero el punto es muy interesante y es que sí,se pusieron muy de moda las sagas y que el libro quede incluso, entonces el lector va más o menos agonizando unos cuatro años y eso me parece espantoso. Sé que funcionan las expectativas desde el punto de vista editorial porque básicamente lo estás obligando a comprar el siguiente libro para enterarse de que ocurrió con la historia, pero concluir mis libros es algo que me propuse”.