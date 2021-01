Cinco años de la muerte de David Bowie

Bowie se llevó la respuesta a su tumba, pero la letra del primer sencillo del álbum, Lazarus, no deja lugar a la duda: "Mira aquí arriba, estoy en el cielo, tengo cicatrices que no se ven, tengo drama, no puede robarse, todo el mundo me conoce ahora".

Con solo siete canciones y unos 45 minutos de duración, el disco póstumo es el único trabajo que no presenta una imagen del músico en la portada. En su lugar aparece una estrella negra, que si se pone a la luz del sol se transforma en un campo de estrellas brillantes, y si se pone bajo rayos UV, se ilumina como si fuera una galaxia con estrellas de color azul.

Poco tiempo después de su lanzamiento, el álbum llegó a situarse en el primer puesto de listas musicales de numerosos países. Vendió 146.000 copias en su primera semana en el Reino Unido y más de 181.000 en los Estados Unidos. Alcanzó el primer puesto en la lista de descargas de iTunes en 25 países, y se convirtió en el primer álbum de Bowie en llegar a la primera posición de la lista estadounidense Billboard.

Pero la fama ya le había sonreído a David Bowie más de cuatro décadas antes, en 1972, cuando publicó su quinto álbum de estudio The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lleno de letras misteriosas y electrizantes, y acompañadas por su imagen, tan espectacular como ambigua.

Sus grandes éxitos, convertidos en clásicos de la música y referencias de culto, incluyen títulos como Let's Dance, Heroes, Rebel, Rebel, Life on Mars, Suffragette City o Space Oddity, y que le supuso el premio Ivor Novello por su originalidad.