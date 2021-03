Clemencia Hernández Guillén: figura del arte y el pensamiento de Santander

“Alcancé a pensar en estudiar arquitectura porque era como lo que se relacionaba con esto, pero no le quise jalar a lo que tenía que ver con el resto de materias, que eran matemáticas y cosas de ese estilo. Siempre fui pésima para todo eso. Entonces dije: me voy a dedicar a pintar, lo que quiero es eso y así fue. Alrededor de todo ese ámbito del hogar, de la familia, de los tíos, en fin... Y hasta el día de hoy la he pasado muy bueno”, cuenta la maestra entre risas.

Ella misma ha luchado contra la reticencia del mundo artístico dominado por hombres a reconocer su obra, por ser la hija de un maestro de la pintura. Y, por supuesto, el ser mujer inclinaba la balanza en una desventaja históricamente determinada para el arte hecho por mujeres. Pero ha sido una batalla de la cual Clemencia Hernández Guillén salió triunfante.

“Ellos (los artistas y críticos de la región) no iban a permitir, porque yo sea la hija de un artista, me las fuera a dar de artista. Pero eso lo que ha hecho es que yo no me exija. Cualquiera podría decir en este momento todo, menos que yo no soy un artista. Gracias al talento que heredé y a mi fortaleza como mujer y como persona. Entonces, por más que quieran o por más que no quieran, han tenido que mirar y aceptar que represento al arte”, señala Hernández Guillén.

Y su trabajo artístico refleja no solo calidad técnica, sino un pensamiento elevado que lleva al trazo, un concpeto del arte y una visión, características propias de un artista consagrado.

El arte abstracto ha sido uno de los más analizados por críticos y que más ha sorprendido al público. ¿Cómo trascender con esta corriente artística en Santander?

“Toda obra de arte, realmente, es abstacta. Incluso si se trata de una obra figurativa o hiperrealista, la abstracción es el principio de un proceso para llegar a ese punto y que se convierta en una obra de arte”, explica Hernández Guillén.

Sus obras se han expuesto Colonia, Alemania; Valencia, España; La forma Dell'Acqua, Artidec Gallery, Bracciano, Italia; el Museo Mangucia “Constelación 3”, Buenos Aires, Argentina; y en la Garcés Galería, en Roma, Italia; entre otros lugares de Colombia y el mundo.