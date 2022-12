Clemencia Hernández: “Hay que acercar el arte a todos los espacios”

La obra

Realismo Imperfecto fue creada en pandemia, durante el confinamiento. La maestra se inspiró en los animales que se atrevían deambular por el sector urbano del país y de otras partes del mundo debido a que los humanos debían estar en sus casas.

“Están escondidos porque somos un peligro para ellos y lo saben. Cuando los animalitos salieron a las ciudades como Bogotá, Nueva York, Chicago, en insólitas situaciones, me causó un impacto emocional muy fuerte que todavía no me ha pasado y no me pasará”, señala Clemencia Hernández.

La maestra asegura que este momento la llevó a reflexionar sobre la inteligencia de las especies: “quién es más inteligente realmente: el ser humano o los organismos que supuestamente no lo son. Me ocupe de llevar a cabo una un ejercicio de reflexión sobre ese aspecto. Me metí en el laboratorio de dos primos míos, que son biólogos, y nos pusimos a investigar el comportamiento de los microrganismos, pero no desde el orden científico, sino a través del arte dar relevancia a esa existencia y llevar al ser humano a una reflexión”, indica.