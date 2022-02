$!¿Cómo curar un corazón roto? Guía para el duelo y el desamor

“Había una gran necesidad de curar corazones, pero no de un libro receta que te vendiera la idea de cómo hacerlo y cuando lo acabaras de leer dijeras: ¡no me dijo cómo curar un corazón roto! El libro sí te lo dice, está respaldado por veinticinco años de trabajo profesional en el área de la tanatología. Tiene muchos testimonios de personas que han pasado por ahí y ahora que esta nueva edición tenemos ilustraciones nuevas, un capítulo nuevo de duelo por muerte por enfermedad”, explica la autora.

“Cuando un corazón se rompe no se hace pedazos. Se abre y le cabe más amor. Siempre hemos creído lo contrario, que si ya se rompió no va a servir”, explica Gaby Pérez en entrevista con Vanguardia al hablar sobre su libro “Cómo Curar un corazón roto”, en su edición de aniversario número diez.

Gaby Pérez señala que los hombres hoy están más dispuestos a hablar de su dolor y sus pérdidas y a afrontar el duelo.

¿Cómo ha cambiado su vida en estos diez años?

“Mi vida ha cambiado enormemente. Empezando porque mis padres están muertos, o sea, las dos pérdidas más grandes que he tenido en mi vida, las he tenido en estos últimos diez años y cuando murió mi madre, por ejemplo, la gente empezó a escribirme y me decía te recomiendo un libro: Cómo curar un corazón roto, así que lo leí como doliente, no como la experta que lo había escrito y me ayudó, así que eso me ha dado la congruencia para seguirlo recomendando como una guía tanatológica que te acompaña, que no te juzga, que no te dice

cómo te debes de sentir, pero que te alumbra el camino por el que tienes que seguir”.

La escritora asegura que algunas personas que no

conocen el término tanatología, creen por la etimología de la palabra que se refiere a la muerte, particularmente a la conmemoración del Día de Muertos en México. Pero la tanatología hace referencia a duelos de todo tipo: terminaciones amorosas

infidelidades, la muerte de la mascota...”

Con tanta información, ¿se maneja hoy el duelo de forma diferente?

“Hay cosas que nos ayudan y cosas que no. Tengo que ser muy honesta. La tanatología se ha puesto en boca de las personas porque estamos en medios, yo soy colaboradora de diferentes programas de televisión y radio. Ahora también hay un canal de Youtube. Entonces me he dedicado mucho a hacer cultura del duelo.

Pero las redes sociales no nos

están ayudando en el proceso porque si tú terminas con una pareja, pero le sigues viendo en Instagram o facebook, no acabas de cerrar por

completo. Inclusive personas que han perdido un ser perdido dejan su facebook, como “In memoriam” y le siguen escribiendo y posteando cosas y esto impide que realmente entiendas que hay que desprenderte y decirle adiós, que es una palabra muy linda porque es “dejárselo

a Dios” para que Dios se haga cargo, ya no es tu responsabilidad”.