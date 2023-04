$!“Como una nube, tus rebeliones”: El nuevo libro del escritor y periodista Hernán Estupiñán

Hernán Estupiñán estaba en Medellín ese 2 de diciembre. Recuerda a una ciudad que recibió la notica con una mezcla de emociones que con el avance vertigionoso de la tecnología y la violencia hoy parecen desvancerse en el tiempo, pero que es necesario no olvidar nunca.

Algunos podrían pensar que esta novela está demasiado lejana en el tiempo y en las circunstancias, pero yo creo que no es así.

Al leer su novela, que está escrita en términos de autofición, muchos lectores le dicen: “Sí, recuerdo ese día cuando estaba en tal lado. Recuerdo el dolor de tal cosa, recuerdo al vecino que secuestraron, etcétera. Las nuevas generaciones me dicen: qué bueno que me cuenten cómo fue, qué bueno que me cuenten lo que estaba pasando en mi país. Qué bueno que pueda acercarme a través de una novela basada en hechos absolutamente reales”, explica el reconocido escritor y periodista en entrevista con Vanguardia.

“Como una nube, tus rebeliones” es la séptima Hernán Estupiñán y es el resultado de un largo camino literario.

Hernán había intentado publicar su primera novela, “No pregunten por Katina”, una historia de desplazamiento y adopción. Pero los editores le pidieron que escribiera sobre el narcotráfico, el tema más álgido en la Colombia de Virgilio Barco. Él se negó, quería hablar del otro dolor del país, el del conflicto armado.

Y quería hacerlo desde el alma de una niña. Así que guardó su novela y siguió escribiendo sobre otros temas: una trilogía sobre la fe con personajes históricos, un libro de cuentos y cuatro novelas más, una de ellas histórica. Años después, logró publicar “No pregunten por Katina” en otra editorial y se inscribió en esa corriente.

Le consultó precisamente a su familia si le interesaba este tipo de historia: dijeron que sí, no por ser su familia, sino por la necesidad de no olvidar esa época. Entonces recordó el rechazo de los editores a su primera novela, la que hablaba del otro dolor del país.

Ahora tenía la madurez literaria para abordar este tema desde la ficción, pero con la base de la realidad. Siendo la literatura era un viaje interior, uno que se hace en la cuerda floja entre lo real y lo imaginado, Hernán estaba dispuesto a cruzar esta cuerda para que el lector se identificara con su historia, desde su propia vida, desde la autoficción.