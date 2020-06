Sueños prestados, por Orianna Lisset Torres Tarazona.

La primavera llegó, por primera vez y después de muchos meses de cruel invierno puedo salir a caminar alrededor del lago, camino por el muelle donde me detengo a contemplar los peces que se distorsionan entre mis pensamientos. Todo comenzó el 19 de agosto del 2019 cuando llegó la hora de partir. Arrastré mi maleta con tedio, ¿por qué debía embarcarme en la aventura que según medio mundo era la oportunidad de mi vida? ¿cómo podría negarme a trabajar en una escuela norteamericana, mejorar mi inglés y enriquecer mi experiencia para acceder a un mejor “futuro”? Cavilé en mis pensamientos. Ocasionalmente escuchaba lo que la azafata decía, para mí, no dejaban de ser palabras sin sentido. El avión despegó. Una sombra me mostró que no había marcha atrás. Sentí una presión en el pecho. Una lágrima resbaló por mi mejilla y el tic tac del reloj tomó una relevancia sin precedente.

Tic tac tic tac... Nunca he encajado aquí, el clima es hostil y el sueño americano no tiene cabida en mí, extraño cada uno de los aspectos de mi vida tercermundista, sí, para mí es perfecta.

Tic tac tic tac... La ansiedad se apoderó de mi mente, la rutina me agobia, odio el frío, odio la nieve, odio la comida. Mi única esperanza es que esto tendrá fin, en unos meses saldré de este paréntesis y estaré con todas las personas que amo. El calendario y el reloj en mi habitación logran generarme tanta esperanza como frustración. Los días se hacen eternos, todo es gris, hace mucho que no veo el sol. Mi piel luce caucásica. Solo encuentro consuelo en el contacto con mi familia. En mi mente solo está el anhelo constante del regreso.

Tic tac tic tac... es 31 de diciembre del 2019 estoy enferma de flu, la familia americana con la que vivo ha ido a cenar en casa de amigos, mientras tanto, en la habitación del sótano, me encuentro yo, sola, ardiendo en fiebre y vomitando las entrañas. Este será el recuerdo más triste de mi vida. Estoy segura. Recibí el año nuevo con lágrimas en los ojos y una canción decembrina para menguar tal estado miserable.

Tic tac tic tac... Mis colegas notan un cambio en mí, me ven sonriente. Solo quienes son cercanos conocen el motivo, solo restan un par de meses. Sin embargo, comienzan a llegar noticias, China está en jaque por un Virus.

Tic tac tic tac... El virus había colapsado las potencias económicas de Europa, la preocupación me invade, varios colegas me dicen que es una gripita, que pasará rápido. Que todo estará bien.

Tic tac tic tac... El virus llega a toda América. Mi trabajo ahora es online, mis días son exactamente lo mismo, la diferencia es que tanto el Tic tac como las marcas en el calendario carecen de sentido. ¿Valió la pena sacrificar un año de mi vida siguiendo sueños prestados? ¿podré volver a mi anhelada vida de nuevo? pienso, mientras acomodo mi tapabocas improvisado y contemplo mi reflejo en el agua, un par de gotas saladas hacen ondas de luz. Esto de sentirse muerto en vida es muy jodido.