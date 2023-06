El artista Damián Alquechire presenta su retrospectiva “Furor Hermético” en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga

El trabajo del bumangués Damian Alquechire es muy de “seguir lo que me dicta mi energía, mis pulsiones y mis instintos”.

Los cinco proyectos que conforman la retrospectiva son: “Carbograma”, “333” y “The Chimerical Museum of Shifting Shapes”, tres proyectos de cine; “La Serie Amarilla”, un proyecto de pintura; y “La Serie Negra”, un proyecto de grabado. Cada uno tiene su propia identidad y estética, pero comparten un proceso creativo similar, basado en la intuición y la experimentación. “Uno termina siendo una antena y solo deja que las cosas fluyan. Y entre más le cedo el control a mi energía, a mis impulsos y mi intuición, más logro llegar a lugares muchos más interesantes para mí, que son los que motivan a trabajar, a vivir”, afirmó.

“El título ‘Furor Hermético’ hace referencia a esos años. Todas las obras que se exponen en el museo fueron creadas en ese tiempo. La selección de estas obras las realicé yo mismo, teniendo en cuenta el espacio, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. No fue un proceso fácil escoger de un montón de obras propias, pero finalmente logré una selección de 84 obras, que aunque es solo un fragmento, representa muy bien aquel ‘Furor Hemético’”, señala Alquechire.

“Esta retrospectiva en mi ciudad natal me llena de mucha alegría, es un proyecto del cual me siento muy orgulloso. Esta retrospectiva significa muchas cosas para mí, entre ellos es un regreso al mundo de las artes. En el 2018, después de llegar de cursar estudios de cine y animación en la KHM (Colonia, Alemania) llegué a Colombia y por varias razones decidí retirarme del mundo de las artes plásticas.

Un proyecto de animación bien pensado tiene la potencia de convertirse en un museo, en el sentido que puede contener muchas pinturas, como lo hice en mi trabajo “The Chimerical Museum of Shifting Shapes”, el cual ganó el primer puesto en el festival de cine más grande de los Balcanes: Dokufest, en Kosovo. La animación contemporánea, bien pensada, tiene la potencia de ser una fuerte expresión artística. Con mis trabajos soy consciente de esa naturaleza de la animación.

Más allá de una consideración o una opinión personal, es un hecho. La animación no es un género, o no es una palabra sinónima a lo infantil, por más que ese sea el discurso que las grandes compañías quieren vender al público. La animación es un arte y una alquimia en donde el animador entrega horas de su vida, días, o incluso meses, para dar ánima, para animar, para crear esa ilusión de vida.

“Mi trabajo es muy de seguir lo que me dicta mi energía, mis pulsiones y mis instintos. Cada proyecto se va realizando con sus propias claves y sus propias reglas, no pienso mucho como conectar diferentes disciplinas, eso simplemente sucede porque el mismo proyecto lo pide. Lo que pasa con “Furor Hermético” es que hay 5 proyectos muy distintos entre ellos. Hay tres proyectos de cine: “Carbograma”, “333” y “The Chimerical Museum of Shifting Shapes”.

¿Qué tanto refleja su obra el mundo contemporáneo y qué viene tras esta retrospectiva?

“Yo estoy vivo, aquí y ahora, en este mundo “contemporáneo” y estoy haciendo obra. A mi parece chistoso ver cómo hay un afán de “artistas visuales” que quieren “reflejar el mundo contemporáneo” pero realmente lo que terminando haciendo es volver a citar lo mismo que ya dijo el grupo Fluxus en los 70s o hacer “obra” pensada para complacer los gustos de “curadores” o convocatorias.

Mis tres películas las dibujé todas yo mismo, estamos hablando en conjunto de más de 6000 dibujos, que solo una persona hiciera esto hace 100 años o más tiempo atrás seria impensable. Antiguamente los artistas trabajaban para la iglesia, hoy yo no trabajo para ninguna iglesia. Antiguamente los artistas hacían sus propios óleos, hoy yo ya los compro hechos. Antiguamente los artistas necesitaban un representante, y para exponer y vender mi obra alrededor del mundo yo no lo necesité. Bueno y muchas otras cosas más... sería falso decir que mi obra no refleja el mundo contemporáneo.

Pero más allá de esos debates teóricos y académicos de lo que es o no es la contemporaneidad los cuales la verdad no me interesan, mi obra es un reflejo de mi cerebro capturando, ordenando y materializando esos momentos de energía, pulsión y de instinto”.