$!Daniel Ángel presenta “Sepultar tu nombre II”, la novela que ilumina las sombras de la violencia colombiana

La Bogotá de 1948 arde en llamas tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Un joven estudiante huye de la ciudad y regresa a su tierra natal, en Villarica, Tolima, donde lo espera un destino marcado por la violencia. Años después, siendo un poeta laureado, una carta inesperada lo confronta con su pasado y con el de todo un país que no ha podido sanar sus heridas. Esta es la premisa de “Sepultar tu nombre”, la aclamada novela del escritor bogotano Daniel Ángel, que llega a su desenlace con “Los asesinos del monte”, la segunda parte lanzada en la más reciente versión de la Filbo y que se presentará también en Ulibro 2023, en agosto próximo.

En “Los asesinos del monte”, Ángel nos conecta con el legado del poeta León Villa Paz, el protagonista de la primera parte, a través de sus dos hijos, que intentan reencontrarse y reconciliarse con una historia familiar y nacional marcada por el dolor y el horror.

Con una prosa cinematográfica y visceral, el autor nos sumerge en la violencia de los años 50 y nos hace testigos de las vidas de los asesinos del monte, unos personajes que nos retan a ponernos en su lugar y a sentir su dolor, su rabia, su esperanza. “Sepultar tu nombre” no es una novela histórica al uso: es una obra de ficción que recrea una época con imaginación y sensibilidad, sin pretender ser fiel a los hechos, sino al deseo de sacudirnos las entrañas, ya demasiado acostumbradas a las noticias de atentados y masacres. Ángel se sumergió durante cinco años en una investigación exhaustiva sobre unos hechos históricos que han sido poco difundidos, como el uso de bombas napalm por parte del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla para repeler a las guerrillas campesinas entre 1953 y 1957, y se enfrentó al reto de dar forma a una obra de ficción de alrededor de 700 páginas. Con esta segunda parte, “Los asesinos del monte”, Daniel Ángel culmina un viaje al pasado que nos interpela sobre el presente, sobre lo que hemos hecho y lo que hemos olvidado, sobre lo que somos y lo que podemos ser. El reconocido escritor habló con Vanguardia acerca de las claves de su libro, de su protagonista y de su reflexión sobre el final de su novela.

¿Qué factores ha descubierto en su investigación que definen o explican la violencia y la barbarie que ha vivido Colombia? “Hay dos cosas que considerar: por un lado, hay aspectos negativos y por otro, hay aspectos positivos. Un común denominador es que Colombia ha sido un país centralista y desde los gobiernos se ha exhortado a la violencia sin medir las consecuencias de lo que pueda ocurrir, sin importar el bienestar de la población civil, en particular de la población más vulnerable como los campesinos, los indígenas y las personas que viven en la periferia de las ciudades. Creo que los políticos colombianos, en contubernio con los grandes empresarios, han sido los maquinadores de una u otra forma de la soledad de violencia y a ellos no les conviene que el país viva en paz. Esto lo he visto desde que hice la investigación para la novela de la Guerra de los Mil Días “Rifles bajo la lluvia”, pero en esta novela lo sentí con mucha más fuerza porque desde Bogotá los políticos exhortaron mucho a la población civil a la criminalidad.

Luego del asesinato de Gaitán, esto fue por parte y parte, no solo el Partido Conservador sino también el Partido Liberal. Creo que es algo que ha ocurrido durante muchísimos años.

También he visto algo y es que hay una particularidad en la guerra colombiana y es que el cuerpo se ha convertido en el lienzo, como en el canal por el cual mi enemigo me comunica lo que me va a hacer si yo sigo siendo su enemigo. Entonces, los niveles de barbarie y vejámenes que se han cometido en nuestro país han sido muy altos. Cada vez encontramos que hay un mayor nivel de crueldad o que se han retomado muchas formas de tortura y asesinato porque, como te digo, el cuerpo se convierte como un canal, como en el lienzo en el cual yo plasmo mi nivel de crueldad para darle miedo al otro para que me tema. Esto me parece terrible”.

¿Qué análisis hace usted sobre el rol que han desempeñado las Fuerzas Armadas en el contexto de la violencia en Colombia? “Siento que las Fuerzas Armadas colombianas, especialmente en esta época, actuaron de una manera muy irresponsable. Han actuado de manera irresponsable desde hace mucho tiempo y para nadie es un secreto que han sido también protagonistas de la barbarie y grandes victimarios de la población civil en su afán de proteger una institucionalidad determinada por el poder económico. Han cometido muchísimos crímenes y en este caso se vio más la irresponsabilidad de meter tantos hombres en zona rural y atacar a población civil. Es cierto que había algunos hombres y mujeres alzados en armas, sin embargo, había muchas familias. Después, las decisiones que tomaron con todos los niños que quedaron huérfanos de esta guerra han sido muy irresponsables por parte de la fuerza armada colombiana”.

¿Qué oportunidades o aprendizajes se pueden extraer de la experiencia de la violencia en Colombia? “Creo que el pueblo colombiano, de una u otra forma, a pesar de haber naturalizado la violencia y la guerra, así como los argentinos han naturalizado su inflación, sigue siendo un pueblo batallador. Para nosotros es normal, y lo digo con mucha tristeza, que en un atentado maten a nueve soldados. Sin embargo, a pesar de eso, el espíritu del pueblo colombiano es muy atento y comedido con las necesidades que está padeciendo. Si uno ve cómo estas regiones y comunidades han resurgido y han sanado sus heridas después de todo lo que han padecido, se da cuenta de que tienen una condición espiritual muy bella. También hay una alegría en el pueblo colombiano que nos hace aferrarnos a la vida y persistir a pesar de tanta adversidad. Creo que eso es algo que nos ha caracterizado desde siempre y se ve mucho más en estos tiempos de violencia”.

¿De qué manera refleja su protagonista las vivencias y los desafíos de la época que le tocó y de la realidad actual de Colombia? “Siento que la historia de nuestro país es muy cíclica, en particular la colombiana, tanto en el buen sentido como en el mal sentido. Siempre caemos en la misma violencia dicotómica, siempre hay dos bandos que intentan dividirnos: hace unos años eran los republicanos y los demócratas, luego los liberales y los conservadores, los uribistas y los petristas. Sin embargo, creo que también hay una fortaleza muy profunda en el ser humano que sirve para reconstruir la historia familiar. Entonces, por un lado está esa gran historia que es la historia de la nación, que nos han contado como han querido los vencedores. Pero también hay otra historia, que es la memoria individual y la memoria de la familia, que también tiene un papel importante y hace que los seres humanos cometan actos heroicos. Como en este caso, Ulises Villapaz va a buscar a su hermano perdido 40 años atrás, a quien no conoce. Ese es más o menos el cierre de la novela, pero no voy a contar más”.

Lo que buscamos es generar más preguntas. Creo que un libro, al final de cuentas, y una novela como esta, lo que hace es abrir más debate y generar más preguntas sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que somos. También me resulta muy interesante que los lectores se hagan esas preguntas que yo me he hecho siempre”.

Cuéntenos sobre el proceso de escritura de la novela, ¿qué sensaciones y proyecciones le deja este cierre? “Cuando escribo un libro, siempre tengo dos cosas muy claras. La primera es hacer el mejor libro posible a nivel técnico y estético, que sea una obra que se sostenga y se mantenga. Obviamente quisiera vender muchas copias de mis libros, pero al final de cuentas eso no me interesa tanto. Me parece importante porque hace parte del oficio, pero siempre prefiero que el libro se sostenga y se mantenga, aunque no sea un libro de 200 páginas que se venden y se leen con más facilidad. Este es un libro que tiene alrededor de 700 páginas.

Creo que hemos sido muy apacibles con el tratamiento que el Estado y los gobiernos han dado a nuestra historia.