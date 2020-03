David Byrne y la casualidad de ser el único que vio a los Amigos Invisibles

En 1996, en una disquera de Nueva York que ya es extinta como muchas de las que ya cerraron sus puertas en el mundo, David Byrne (vocalista y fundador de Talking Heads, la mítica banda británica de los 70’s), se encontró la única copia que había de ‘A Typical and Autoctonal Venezuelan Dance Band’, el primer disco de Los Amigos Invisibles.

Era duro sonar en Estados Unidos y tratar de migrar de un país como Venezuela, que no exportaba nada diferente al petróleo y la salsa de Oscar D’ León. Pero una llamada de larga distancia, de Byrne a Los Amigos, cambió la vida de este grupo de jóvenes venezolanos que solo se dedicaba a hacer la música que les gustaba y a vivir ‘jodiendo’ por su país desde 1991.

Ahora, 29 años después de sus inicios, ellos incluyeron a Bucaramanga en una gira que los llevará a ciudades como Cali, San Francisco, California, Portland, Brisbane y Sidney, entre otras. Su concierto será el próximo 20 de marzo.

Nos contactamos con José Rafael Torres, su bajista, y en la entrevista el músico habla de los casi 30 años de carrera, su regreso a Colombia y su vida después de Byrne.

Casi 30 años de carrera siendo “los embajadores de la gozadera”, pero ¿qué es gozadera? según ustedes...

“Es una casualidad. La gozadera fue simplemente un título de un disco divertido, por eso nuestro tercer disco se llama ‘The New Sound of the Venezuelan Gozadera’. Era la intención, queríamos un disco divertido y la gente lo tomó por el tema de la música. La “gozadera” es simplemente que nosotros nos divertimos haciendo esto”.

¿Cómo han sido esos 29 años de carrera?

“Nosotros seguimos conociéndonos, explorándonos, haciendo música que nos encanta, nos seguimos retando. Nos gusta mucho estar en el escenario, tocarles a nuestros fans y seguir tocando. Donde hayan fans, nosotros vamos a estar ahí”.

¿Qué hay de nuevo en Los Amigos Invisibles?

“Nosotros somos básicamente las mismas personas y hay puntos cardinales sobre los cuales no nos queremos salir. Somos funkie, música bailable, afro caribeña. Le cantamos al sexo, a la ironía, a la irreverencia; y ahí siempre encontramos cosas nuevas”.

¿De dónde sale ese amor por el funk y el acid jazz en un país como Venezuela donde su música es caribeña, salsera y llena de merengue?

“Siempre había una escena de pop y rock, y nosotros crecimos en ese contexto. Los Amigos empezamos a hacer rock y funk, tipo RHCP, pero luego pasó algo chévere. Conocimos el acid jazz y nos encantó toda esa música que venía de Londres y desde ahí supimos que eso era lo que buscábamos”.

¿Por qué sacaron sus discos con el nombre en inglés?

“El primero disco fue una ironía. Era un poco nuestro reflejo de que en esa época había un orgullo patrio muy superficial y de alguna manera queríamos decir que éramos una banda venezolana, pero en inglés. Allí nos firma David Byrne y nos volvimos internacionales. Venezuela no era un país que migraba musicalmente y los venezolanos eran un poco exóticos. Afuera nos veían muy simpáticos, exóticos y desconocidos para ellos”.

David Byrne los llamó un día en 1996 y les dijo que quiere trabajar con ustedes, en lo que se convirtió en una relación de casi 10 años de trabajo ¿Cómo fue la experiencia con Byrne?

“Él nos contó que lo que vio en nosotros y en nuestro primer disco fue el título y la portada. Dijo que se asombró porque sintió que lo que escuchó era lo que estaba sucediendo en muchas partes del mundo. Hubo una conexión y nos llamó. Ahí trabajamos con Byrne”.

Venezuela y Colombia son países vecinos. Se viene la gira con los Aterciopelados. ¿Cómo es regresar a Latinoamérica y a Colombia?

“Con Los Atercio todo es muy chévere. Es una banda representativa de América, tiene unos hits grandes y ellos son muy trabajadores. Nos encontramos en los lobby de los hoteles y estamos de pie, de buen humor, eso ha sido chévere. Además de la música, es la convivencia. Hay una hermandad entre los países y eso es mucho más real de lo que la gente se imagina. Regresar a Colombia es muy grato, dejamos una semilla y allá nos quieren mucho”.

¿Cómo está preparado el grupo para el 2020?

“Vamos a sacar sencillos, ya sacamos uno hace dos semanas, uno a mitad de año y otro al final. Quizás en el 2021 una compilación de todos nuestros sencillos por los 30 años de música”.

¿Cuándo van a Venezuela?

“El año pasado tuvimos shows por allá, pero no es un secreto la situación. No hay dinero, no hay promotores para invertir en entretenimiento”.

¿Como grupo qué opinan de la situación?

“La crisis comenzó hace 20 años en Venezuela, cuando Chávez cogió el gobierno. Esta ideología izquierda trasnochada latinoamericana arruinó al país. Yo estoy cansado de eso y los que teníamos un pensamiento democrático liberal moderno ya no tenemos vida allá. Es un país que mutó y cambió. Es triste luchar por él desde hace 20 años, pero me cansé”.

¿Es muy difícil para artistas venezolanos migrar?

“Para un artista siempre es difícil migrar. Más allá de eso, el arte existe porque hay personas que te ayudan y te apoyan. Te ayudan con dinero, disqueras o managers. Eso allá en Venezuela ya no existe y necesita toda esta estructura para llegar al éxito. Lo más importante es hacer lo que uno necesita en la vida.

¿Pueden ustedes hacer algo para cambiar a Venezuela?

“Totalmente negativo, la cultura ya no puede con los tanques. No tenemos cómo”.

¿Cómo ven la migración?

“A mi me cuesta. Se me hace bastante duro, los venezolanos que migraron al final del siglo se fueron a buscar un sueño particular. Ya no, ahora toca sobrevivir. A mi me da pena y vergüenza que la gente de mi país tenga que sufrir eso. Cuando yo los veo en otros países, ellos están ahí tratando de sobrevivir. Olvídate que quieren ser estrellas de rock, quieren estudiar en Harvard o trabajar en Wall Street. Ya no, lo que ellos quieren es comer”.