$!Diana Sotelo, la nueva matriarca del rock en Bucaramanga

Al preguntar por quién es la persona que en estos momentos se ha ‘echado’ la escena de la música alternativa al hombro, la respuesta es Diana Sotelo. Y es que, para esta mujer de ánimo vivaz, los límites no existen, pues como dice ella “siempre he pensado en grande”. y grande ha sido su trabajo en su corto proceso como gestora cultural, al punto de convertirse en una referente de la escena en Bucaramanga.

Pensando en grande

Una casa dedicada a la cultura

¿De dónde nace esta iniciativa única en la ciudad?

“Siempre me ha llamado la atención la cultura y todo lo que tenga que ver con la organización. Tengo esa vena artística en mi familia y eso me ha motivado a concebir un sitio en el que no solo la gente venga y se tome una cerveza, sino que además pueda apreciar el trabajo de muchos artistas que al igual que yo buscan ser reconocidos por su esfuerzo y dedicación”.

¿Y esta ‘vieja’ de dónde salió?

“Al principio fue muy duro, como mujer es muy complicado hacerse un espacio en una escena llena de hombres, muchos preguntaban ¿esta vieja de dónde salió?, pero con el pasar del tiempo me he ganado el respeto y me he sabido posicionar en la escena”.

Por esta y otras razones, esta ‘matriarca’ del rock, en compañía de su hermana Katherin Martínez, su hermano Juan Carlos Martínez, sus dos pequeños hijos y la fuerza que su madre le brinda desde el cielo, se ha convertido en una de las organizadoras y promotoras de eventos de música extrema más importantes de la ciudad, un reconocimiento que se ha ganado a pulso y con mucha ‘berraquera’.

Hay un triste acontecimiento que casi la detiene...

Durante la pandemia fueron muchas las familias que perdieron a sus seres queridos producto del Covid-19, y Diana no fue la excepción, su madre falleció y en ese momento su vida cambió radicalmente. “Me mantengo ocupada todo el tiempo para no pensar en la muerte de mi mamá...sin duda este ha sido el golpe más duro que he recibido, pero siento que su espíritu está en todo lo que hago y ha sido ella quien me da las fuerzas para sacar adelante este emprendimiento”.