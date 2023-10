El arte de la imperfección: la Exposición ‘Cotidiana’ de la bumanguesa Angélica Badillo”

“En última instancia, el arte es un proceso de descubrimiento continuo. Con cada pincelada, cada obra, cada exposición, sigo aprendiendo, creciendo y evolucionando como artista”.

En la pintura, la imperfección de la belleza se manifiesta en la mancha, la línea, la pincelada, como explica la artista bumanguesa Angélica Badillo, que presentó el pasado viernes 27 de octubre con gran éxito su exposición “Cotidiana” en la Fundación Heinrich Böll.

“He aprendido que la perfección no siempre es necesaria, y que hay belleza en las imperfecciones. Al igual que la vida, una pincelada no tiene por qué ser perfecta para ser hermosa. Este entendimiento me ha ayudado a definir mi estilo y a decidir qué quiero expresar a través de mi arte”, me cuenta la artista en una entrevista vía WhatsApp desde Bogotá, donde reside.

Fusionando acuarelas y experiencias personales, entrelaza la esencia de lo cotidiano con temas de gran importancia como la paz y el feminismo. Su viaje artístico es un canto a la vida de las mujeres y a la lucha por un mundo más equitativo. La artista presentó alrededor de 60 piezas creadas con la técnica de acuarela, que la enamoró desde que comenzó a pintar, si bien también hace uso de otras técnicas.

“La acuarela tiene una magia especial para mí debido a la transparencia de la pincelada. Como he mencionado en otras ocasiones, es como la vida misma, fluyendo libremente”, señala.