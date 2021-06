‘El Cubo: historias tridimensionales’: lenguaje teatral y audiovisual en un mismo proyecto interactivo

Juan Carlos Baquero, director de RTVCPlay y creador de la idea original de El Cubo afirma que la idea es ofrecer a los colombianos un proyecto que los llevará a cuestionarse, a preguntarse, a cambiar de alguna manera a través de la experiencia, a volverse más empáticos. “Estoy seguro que esta historia y toda esta experiencia logrará que la gente se cuestione sus puntos de vista y vean que la realidad es muy compleja y no existen respuestas fáciles”.

Quién desee ‘armar’ este cubo encontrará tres modos narrativos e infinitas formas de navegarlo, pues sus historias no son lineales y no tienen final. El usuario empieza por seleccionar uno de los seis personajes, y posteriormente, uno de los tres modos narrativos: Cronológico, que arranca por la acción principal de cada personaje; Laberinto que permite saltar de un personaje a otro y de una historia a otra; o Reflexivo en el que se le harán preguntas que se responderá según sus creencias o convicciones.

Esta producción, que se estrena este 17 de junio en RTVCPlay, mezcla el mundo teatral con el audiovisual, en un proyecto único de su tipo en Latinoamérica y se convierte en el de mayor envergadura entre los creados por RTVC en los últimos años: los 105 cortos audiovisuales con los que se cuenta para personalizar las historias y comprobar que la verdad no es una sola, lo confirman.

El actor, director y dramaturgo Fabio Rubiano dirige ‘El Cubo: historias tridimensionales’, una apuesta original y única en la que se unen lo teatral y lo audiovisual, entrelazando seis historias contadas desde diferentes puntos de vista.

Háblenos de las historias y los personajes de El Cubo...

Son seis historias: Mercado, un hombre exitoso; Alba, una mujer que sufre diferentes tipos de acosos; José Carey, un joven que ha sido rechazado durante toda su vida por una deformidad física; Elvira, quien no pudo cumplir su sueño de ser profesional; Sales, un hombre que tiene una falsa profesión y Marina que es quien escribe la historia.

¿Cuáles fueron los retos más grandes de este proyecto?

La construcción de la historia, la elaboración de los personajes, la estructura dramatúrgica para que todo cruzara y, además, encontrar un lenguaje común entre el equipo audiovisual y el teatral. Fue muy complicado al comienzo, hasta que entendí que ellos tenían la razón: la narración tenía que ser audiovisual y desde ahí hubo una comunicación absoluta entre todos.

¿Cómo fue el trabajo en equipo?

Siempre hubo admiración y respeto mutuo. Nosotros admirábamos la manera y la pericia que ellos tenían para manejar sus equipos y ellos admiraban cómo nosotros montábamos las escenas de una manera tan ágil, porque los actores y actrices del Teatro Petra son súper organizados. Fuimos un grupo muy concentrado ¡eso fue maravilloso!

¿Qué referencias tiene de otras producciones como esta?

Arnau Gifreu quien ha participado en el montaje de piezas multimediales en América Latina y en Europa, siendo un experto a nivel mundial, dice que nunca había hecho una cosa así. No es la primera vez que se hace un ejercicio multimedia donde el espectador navega, pero no de esta envergadura y con este tamaño. Creo que no existía.