El escritor Carlos Augusto Morales presenta su libro Zona Vedada

Zona Vedada es la nueva novela del escritor Carlos Augusto Morales, que toma como base un viaje que el escritor hizo a Cuba y durante el cual visitó la finca de Ernest Hemingway, La Vigía, donde el reconocido personaje estadounidense vivió más de 20 años.

“Al querer tomar una foto de la parte posterior de la casa, me pasé de una línea de ladrillos que no parecían tener importancia. De inmediato una guardia se me vino y me dijo: usted no puede pasar a ese lado. Sorprendido le pregunté porqué. Porque es “zona vedada”, contestó. No entendí la razón, porque lo que seguía eran unos potreros llenos de árboles. Pero más adelante, rumbo a la piscina, la “zona vedada” seguía marcada de una manera más sutil: por un lazo amarillo, que parecía un adorno”, le contó Morales a Vanguardia.

El escritor explica que le intrigó ese paso restringido en la finca, hoy convertida en museo de Hemingway, por lo que a su regreso a Colombia decidió hacer magia: convertir un suceso que no fue, porque Morales no pudo pasar, en efecto, a esa “zona vedada” y convertirlo en algo que sí pudo ser.