El legado de Julio Paredes Castro

Es increíble pensar que justo esta semana nos iba a acompañar en la feria, y hoy ya no está con nosotros. Julio Paredes Castro, cuentista, poeta y novelista bogotano, se despidió de este mundo el pasado martes 31 de agosto y no tuvimos la oportunidad de escucharlo por última vez. Cuando recibí la noticia, me quedé pensando por varias horas sobre lo frágiles que realmente somos los seres humanos, y lo que significa la muerte cuando llega en el momento menos esperado.

Julio nos iba a presentar su novela ‘Aves inmóviles’, ganadora del Premio Nacional de Novela 2020 que otorga el Ministerio de Cultura. Un relato que irónicamente habla sobre el enigma de estar vivos.

Allí cuenta la historia de un taxidermista, que debido a la realización de una serie de trabajos considerados tabúes en su profesión, termina cuestionando la relaciones entre el arte, la vida y la muerte.

Curiosamente sobre la novela galardonada había dicho en una entrevista -publicada en El Espectador en noviembre del año pasado- lo siguiente: “Como escritor hay unos temas que se vuelven recurrentes y en los que uno se siente más cómodo. A mí me interesa hablar mucho sobre oficios en vías de extinción, porque la idea de la extinción me llama la atención, la idea de la muerte y de que existe un único ejemplar de determinada especie y se muere y esta desaparece del mundo”.

Paredes tuvo una impecable carrera en el mundo de las letras y en la pedagogía. Fue director editorial de libros de referencia -enciclopedias y diccionarios temáticos- para Editorial Norma,

profesor de cátedra en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana, trabajó como tutor en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia y en el programa de creación de la Universidad Central.

Entre 2011 y 2013 fue director editorial del Instituto Caro y Cuervo, y desde 2013 hasta el momento de su muerte, venía desempeñándose como Editor General de la Universidad de los Andes.

Julio, donde quiera que estés, solo nos queda agradecerte por tantas historias y por el aporte que le brindaste a tantos escritores de la nueva generación. Tu legado se quedará aquí con nosotros. Gracias por todo.