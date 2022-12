El libro de Arena’s

Su vida y obra están llenas de vasos comunicantes entre miles de datos, imágenes, remembranzas, ires y venires documentales, y demás trebejos humanos, ordinariamente tratados de forma aislada por el común y levemente por los especialistas; en sus historias de sociólogo y sociología de sus historias, todo aquel cúmulo apilado en archivos de archivos y en memorias de memoria, cobran aquellos ipso facto sentido lógico, máxime como una nueva realidad y mínimo como un indicio de la misma. Es por esto que El Libro Total, como un prisma de conocimiento, habla el mismo idioma y se acompasa con la visión análoga del polifacético caminante Arenas.

A partir de esta especial vocación, Emilio logra tejer el entramado de su obra con calmosa sensatez, llevándonos de la mano por la senda del entendimiento, de las razones, las causas y consecuencias de sucesos, personas y lugares, dejando siempre una vía de escape intelectual al asomo de la duda, como buen sociólogo de la historia; sin afirmaciones apremiantes, pone a disposición del lector y escucha de su empresa, la quilla sobre la cual construye sus lecturas, motivándonos a construir las propias y enrutarnos al lugar donde él mismo se siente siempre más cómodo: el escenario de la duda, donde todos podríamos tener la razón para construir identidad.

En sus decenas de textos publicados y charlas por doquier, de las que he sido gratamente contertulio, pareciera que existe una suerte de redundancia, elementos comunes que se repiten a la vista del desprevenido lector; sin embargo, a medida que nos acercamos a los temas aguzando la mirada y el oído, nos alejamos cada vez más de esta sensación, y nos percatamos de cómo cada elemento cobra un posible significado, o muchos, en cada uno de los contextos dentro de los cuales se desarrolla; en el ejercicio, los objetos de conocimiento se alteran con el sujeto que los conoce, bajo el prisma de cada una de las realidades de quien las vive o sufre; he aquí la esencia que, desde esta orilla y realidad, no puedo más que destacar de la ingente labor del compañero Arenas.

Así como en sus primeros libros, dedicados a desentrañar las dudas aún subyacentes en aquello que parecía incuestionable y escrito sobre un rugoso pedrusco académico, en La Ciudad de los Alemanes, libro escrito seguro so pretexto de los 400 años de Bucaramangua como pueblo de indios, pero con ocasión más razonable de sus 244 navidades como parroquia, el Dr. Arenas nos da cuenta de su acertada estrategia de tejido y entendimiento de la historia.

Exaltar a Emilio por su gran aporte en la construcción de una nueva realidad regional llamada historia, que se seguirá escribiendo y reescribiendo, es tan necesario como leer a Borges, cuando reconoce que ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin... muy a pesar del malagüero.

Alejandro Navas Corona (01/12/2022)