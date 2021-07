Antonio Ungar es un reconocido escritor de cuentos, crónicas y novelas.

Sus relatos han sido publicados en más de veinticinco antologías en diez lenguas y ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Herralde de Novela y finalista del Premio Rómulo Gallegos. Su rol en El Pasado Repasado se centra en la investigación de las temáticas que se exponen a lo largo de 10 capítulos, junto con Simona Sánchez, talento de RTVC y quien se encarga de generar los debates o charlas en un tono divertido y relajado.

Temas como Los terraplanistas Vs la expedición de Magallanes; El diablo del Carnaval de Riosucio Vs el diablo de la tradición católica y Los páramos: cómo los veía la sociedad y el Estado antes de la Constitución del 91 Vs cómo los ve ahora, entre otros, podrá conocerlos y analizarlos en este nuevo contenido.

Disfrute gratis y ¡sin pausa! de ‘El Pasado Repasado’ desde el próximo martes 6 de julio en la plataforma RTVCPlay en www.rtvcplay.co o en el agregador de podcast de su preferencia.