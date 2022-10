El tratado Neiki, de que data 2700 años antes de Cristo, resalta la importancia de no tratar la enfermedad, sino tratar a la persona. Este tratado concluía que no hay enfermedades sino enfermos y Platón decía que no se debe intentar de ninguna manera curar el cuerpo sin tratar el todo, que no se debía intentar curar el cuerpo sin tratar el alma.

¿Cómo se vinculan los materiales de las obras de la exposición con este concepto?

Tengo una técnica mixta de bricolaje donde comienzo principalmente a inyectarles el torso. El yeso es un material frágil, que requiere de cuidado, de suavidad. Las mujeres somos fuertes, resistentes al dolor. Ver las mujeres y cómo han manejado estos tratamientos tan fuertes, las quimio, radio, cirugías y todas las implicaciones que tiene a nivel emocional y familiar. El cáncer no es solo de ellas, toca a todas las personas que las rodean, está muy vinculado con lo que queda detrás, con esa fragilidad emocional de hay momentos de querer hablar, de estar en silencio, oculta, y por eso están tejidas con lentejuela, cabuya.

Utilizo materiales muy delicados que son muy vinculantes a la mujer como la lentejuela, el canutillo, las cintas, el encaje y el color, porque una persona que vive un diagnóstico tan fuerte como este vive en el presente, valora el día, una conversación y viven en gratitud constante y permanente.

Hay pacientes que he tenido que desafortunadamente dicen no quiero más el cáncer. Y claramente se van. Una cosa es tener un tratamiento médico con todas las de la ley y sus quimio, las radios en horas correctas, en los tiempos correctos, pero si la actitud de la persona es de no quiero estar más en este plano, no hay absolutamente nada que hacer, ayudarle a fallecer, a que se perdone, a que sane.

Pero la persona que quiere seguir viviendo, que ama la vida, que tiene entusiasmo, una motivación, un hijo que la rodea, que tiene algo que la motive, es una mujer que quiere luchar por su vida. Entonces, por eso es el color.

Son obras delicadas, no pesan mucho, opuesto a lo que es la mujer: las mujeres somos fuertes, somos tan valientes como decidamos serlo y muchas de ellas dicen eso en las entrevistas: no sabía que era tan fuerte. Algunas decían: el cáncer me enseñó a vivir, me dio la oportunidad de volver a nacer.