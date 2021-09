Entrevista con Carlota Sandoval, la colombiana ganadora del Premio Pierre Cardin de Escultura

La mayoría de los premios hoy funcionan a través de las postulaciones: el artista, en este caso particular, envía su obra (fotos, videos) y los jurados determinan si aplica para lo que están buscando. Sin embargo, existe todavía un premio que lo hace diferente: el Pierre Cardin de escultura de la Academia de Bellas Artes de París. La forma en que sucede es casi cinematográfica: un anónimo experto en arte ve la obra de un artista o, si es reconocido, le ha estado observando y le tiene en mente para cuando sea el momento de postularlo: entonces llaman a dicho artista y le dan la noticia: su obra ha sido escogida. Para una joven artista, este proceso es ideal: Carlota Sandoval, nacida en Reino Unido, pero de padres colombianos, recibió con sorpresa y orgullo este premio, que hace parte de varios que otorga la Academia de Bellas Artes (Institut de France) cada año. El Imct abrió convocatoria de Estímulos Reactivadores 2021 Suministrada/VANGUARDIA MuDanza abre convocatoria para bailarines de la región Fue creado en 1993 y se le otorga a cinco artistas “emergentes”, menores de 40 años, en cinco disciplinas diferentes (pintura, escultura, arquitectura, grabado y composición musical). “Este año, a principios del mes de junio recibí un mail de la academia que decía que estaba pre-seleccionada para el premio en la disciplina de escultura. Así fue como a finales de mes, como el 29 de junio recibí la carta oficial en mi casa que decía que lo había obtenido”, cuenta Carlota. Carlota estudió en Bogotá, pero en 2014 ingresó a la universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en París, para estudiar una licenciatura en artes plásticas y también estudió en la École nationale supérieure d’Art de la Villa Arson. En 2021, además del Pierre Cardin, ganó la beca de residencia Rouvrir le monde, un proyecto dirigido por la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. “Fue una gran sorpresa y un gran honor. Las personas que conozco que se han ganado el premio tienen carreras profesionales de muchos años y nunca pensé que podría ganármelo, la noticia de la preselección ya era un logro para mí. Lo particular de este premio es que no postulas, así que no fui yo quién envió mi portafolio o candidatura, es algún miembro de la academia de bellas artes que postula por ti. No sé aún y probablemente no sabré quién propuso mi nombre, ya que es confidencial y la decisión tomada fue votada por todos los miembros. En todo caso le estoy profundamente agradecida a esa persona por ver y entender mi trabajo”.

Este es uno de los trabajos de Carlota Sandoval reconocido por el premio Pierre Cardan. Foto: suministrada/VANGUARDIA

¿Cuáles cree que serían esas características de su trabajo que llamaron la atención para obtener esta postulación? “Mi trabajo ha evolucionado mucho a lo largo de estos últimos años y sobre todo desde mi llegada a Francia. Yo empecé experimentando con pintura y dibujo pero poco a poco me fuí pasando a la escultura, a la instalación y al cuerpo. Yo diría que ganarme este premio es el resultado de un despertar en mi trabajo que está muy relacionado a mi condición de mujer colombiana en el extranjero y a reflexiones sociales que pude desarrollar en estos últimos años. Mi intercambio en Dinamarca, en la Real Academia Danesa, también fue muy importante para mí, influenció mucho mi manera de ver el mundo. “No estoy apegada a un medio en particular. Experimento con todo. Mi obra fluctúa y se adapta al entorno en el que habita. “Me gusta trabajar con lo que tengo, con lo que hay, de una manera muy colombiana “arreglarmelas”. Quiero que mi obra pueda existir en todas partes sin ser limitada por materiales o técnicas”.

“Chaise a bascule”, otro de los trabajos de Carlota Sandoval reconocido por el premio Pierre Cardan. Foto: suministrada/VANGUARDIA

¿Cómo ha sido, precisamente, esa experiencia de ser una artista en el extranjero, también un poco en el marco de la pandemia? “¡Muy duro! Yo llegué a los 17 años y no tenía ni idea en lo que me metía. Mis tres primeros años en la Sorbonne fueron difíciles, me sentía sola, perdida, me la pasaba leyendo y dibujando. “Luego, ya cuando me voy a Niza, tengo mi primer taller y las cosas cambian, la escuela me da todos los materiales que quiero, tengo ayuda de asistentes técnicos para la creación de los proyectos y de profesores para cualquier consejo. “La Villa Arson fue un espacio que me permitió volver reales mis proyectos, el taller se volvió mi casa. Entendí más cosas de la realidad del artista, ya que pude colaborar y trabajar con artistas invitados por la escuela (mi escuela es también un museo de arte contemporáneo y una residencia de artistas). “La pandemia fue muy dura, yo estuve enferma y deprimida durante todo el primer confinamiento. Fue destructivo perder el taller y el lazo de creación que tengo con mis amigos de la escuela. Hacemos muchos proyectos colaborativos y tenemos en mente seguir haciéndolo, ahora quisiéramos hacer una exposición juntos en los próximos meses. Sin embargo, mi taller abrió de nuevo en septiembre del 2020 y todo volvió a la normalidad. El premio me llega como un regalo caído del cielo ya que el monto es importante y con eso planeo vivir los siguientes meses, mientras me instaló definitivamente en París y empiezo a trabajar”.

Uno de los trabajos de Carlota Sandoval. Foto: Gabriela Parra.