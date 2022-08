Entrevista con Pablus Gallinazo, artista santandereano

El compositor santandereano Gonzalo Navas Cadena, más conocido como Pablus Gallinazo, lanzó esta canción en 1971 y fue toda una odisea: no aceptaron que Pablus la cantara en el Festival Internacional de la Canción de Bogotá, pues era compositor y no cantante, y casi sin esperanzas, finalmente Carlos Contreras, el representante de Perú a quien su propia canción no le había gustado, decidió interpretarla esa misma noche de clausura. El triunfo fue apoteósico: la canción fue la ganadora de ese año.

Pablus en La Tigra

La vida de Pablus Gallinazo que ha significado y cuya inspiración continúa presente en muchos jóvenes y su voz volverá a rugir en el Festival de la Tigra, que ya comenzó y que va hasta el 14 de agosto en diferentes escenarios del Área Metropolitana.

Este año, Pablus es uno de los invitados especiales: hoy se presenta un docuemental sobre su vida, escrito y dirigido por Alberto Gómez Peña y que ha sido muy bien recibido tanto en el Festival de Cine de Cartagena, como en el New York Latino Film Festival del año pasado y que llegará el próximo mes a las salas de cine del país. El documental será exhibido a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegozo en Piedecuesta.

“Pablus es alguien interesantísimo. Cuando comencé a hacer el documental lo conocía de una manera muy superficial pues Pablus es de otra época. No es excusa, pues a mí me gustan, por ejemplo, los Beatles y tampoco fueron de mi época, pero Pablus estuvo un poco escondido para mí, no alcance a oír “Una flor para mascar”. Después a medida que que voy entrando en ese mundo me doy cuenta que es impresionante, es un poeta de unas dimensiones que se pueden aprovechar, de hecho, sin música. Yo suelo leer las letras de vez en cuando y para mí, precisamente, “Una flor para mascar” es es una poesía. Si te pones a leerla sin la música sientes que ahí hay una narración completa interesantísima y con la cual mucha gente se puede sentir empatizado: es la historia de una persona sin trabajo que desea caminar a ver si pronto su suerte cambia”, cuenta Gómez Peña.

Además, el domingo 14 de agosto a las 8:00 p.m., Pablus Gallinazo y Tita Pulido se presentarán en la Plaza de la Libertad.

Pablus Gallinazo ruge de nuevo.