Entrevista | "La inversión en cultura da réditos inmediatos": Juan David Correa, ministro de Cultura

El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, estuvo de visita en Bucaramanga el pasado 1 de diciembre para el Simposio de periodismo e investigación cultural que organizó la Universidad Industrial de Santander.

En diálogo con Vanguardia, el escritor, periodista, editor y gestor cultural bogotano habló sobre el papel del periodismo en la transformación del país y la crisis del periodismo cultural en Colombia, donde la falta de medios y apoyo ha relegado la cultura a secciones minoritarias.

Al abordar el panorama cultural en Santander, el ministro abogó por convencer a las autoridades locales de la importancia de invertir en cultura para transformar la sociedad y crear oportunidades. También compartió detalles sobre el segundo Pacto Cultural por la Paz y la Vida en Barrancabermeja, enfocado en fortalecer las prácticas artísticas y los saberes locales.

Por otro lado, y con respecto al presupuesto destinado por el gobierno de Gustavo Petro para la cultura, el ministro hizo énfasis en la visión del presidente de crear un sistema de educación artística y formación en diferentes niveles y mencionó las estrategias del Ministerio que buscan gobernar de manera integral, abordando temas como cultura de paz, economías populares y territorios “bioculturales”.

¿Cómo percibe el panorama de la cultura, las artes y los saberes en Santander?

“Santander, como todos los departamentos de Colombia y sus ciudades, tiene unas grandes fortalezas culturales, pero necesita convencerse y convencer a sus autoridades locales y territoriales de que la inversión en cultura da réditos inmediatos. Es una inversión que va transformando la sociedad rápidamente, que crea condiciones de seguridad, que crea oportunidades para los jóvenes, alternativas de capital cultural para los niños y por eso es tan importante que la inversión cultural esté en los planes de desarrollo. Se lo he dicho a todos los alcaldes.

En Barrancabermeja queremos realizar el segundo Pacto Cultural por la Paz y la Vida. El primero lo hicimos en Tumaco, así como una acción en Armero, Tolima.

Estos pactos lo que buscan es intervenir con todas las capacidades del Ministerio en los territorios, llevar a todas las direcciones, hemos estado trabajando allí durante un mes largo para hacer pactos y llegar a acuerdos con las comunidades. En el caso de Barrancabermeja, ya llegamos a estos acuerdos y el próximo 9 de diciembre haremos un evento reconociendo al sindicalismo como sujeto social, una de las luchas del Presidente, y segundo, firmando un documento vinculante en el cual nos comprometemos a hacer una inversión por un monto que destinaremos con acciones puntuales y concretas para fortalecer las prácticas artísticas los saberes y, por supuesto, las conversaciones en los territorios”.

Usted mencionó que el gobierno de Gustavo Petro destinó 1.4 billones para este sector, ¿cuál es la visión del Ministerio para el futuro de las artes y la cultura en estos próximos años?

“La destinación de un presupuesto nunca antes visto en cultura en Colombia es un mensaje muy claro del señor presidente Gustavo Petro. Para él, una de las grandes metas en este cuatrienio es crear un sistema de educación y formación artística en la educación básica primaria, en la primera infancia y hasta el fin del segundo ciclo. Eso está de acuerdo con nuestras estrategias, que son cultura de paz, economías populares, territorios “bioculturales” como un plan de internacionalización, economía popular y el tema de formación artística y cultural.

Estas estrategias se articulan al Plan Nacional de Desarrollo y los programas que hace el Ministerio confluyen en estas estrategias de gobernanza cultural para proponerle al país un actuar mucho más decidido de una manera integral y no solo programática o focal.

Hay que gobernar de una manera integral, la cultura es una visión holística y total de la vida, es la expresión del espíritu, si se quiere y de las formas del espíritu sensible, de lo humano, y de eso tenemos que convencernos. Tenemos, de alguna manera, que abrazar esa idea para empezar a considerar la esperanza, la ilusión, las formas de un futuro en donde la violencia no sea la dueña del discurso colombiano y podamos estar juntos así estemos en una sociedad en conflicto. Así que ese presupuesto de 1.4 billones fortalecerá a los sectores, fortalecerá a las organizaciones sociales, con quienes queremos construir un destino, y fortalecerá estos programas y estas estrategias, más que programas que he dicho anteriormente”.

Lea también: Música | Con nuevo disco el santandereano Jaison Neutra muestra su lado 'Elegante Arrabalero'