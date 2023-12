"Es el disco que siempre soñé": Así suena 'Elegante Arrabalero', lo nuevo de Jaison Neutra

Luego de más de tres años gestando el disco que siempre soñó hacer, el artista y cantautor santandereano Jaison Neutra lanzó su segundo álbum “Elegante Arrabalero”, un proyecto musical con nueve canciones en las que da un giro hacia nuevas sonoridades como el pop y el rock, además de reforzar las melodías cumbieras y las letras profundas que lo han posicionado como uno de los compositores y cantautores colombianos más importantes de la escena emergente.

El lanzamiento de “Elegante Arrabalero” es precedido por una secuencia de exitosos sencillos que han marcado el camino hacia este lanzamiento. Entre ellos se encuentran “Bailo Lento”, producida por Juan Galeano, integrante de Diamante Eléctrico, y el músico santandereano Daniel Rivera.

Neutra también contó con la colaboración de Santiago Cruz para lanzar “El Peso”, una canción que acumula más de 1,5 millones de reproducciones en Spotify y “Las cosas como son”, el sencillo descrito por él mismo como “la canción más pop que he hecho en mi carrera”.

“La razón de hacer este disco fue la necesidad de seguir compartiendo música y canciones hechas desde la periferia, desde el corregimiento, y uno de los objetivos de ‘Elegante Arrabalero’ es ese, dar un color, un espíritu de canción para el país. Se han hecho muchos discos desde la capital, desde la provincia, pero desde el corregimiento se ha aportado poco”, sostiene el santandereano sobre este álbum que refleja su lado más nostálgico y la vida rural de trabajo.

Así se inspiró en "El Peso"

Jaison Neutra cuenta que hay una historia de su vida cotidiana detrás de “El Peso”, la canción de “despecho tenue” de su nuevo álbum. “En el lote donde yo vivo hay varios palos de papaya y yo le estaba dando un cuidado especial a una de ellas porque se distiguía de las otras por verse muy saludable y muy rica”, recuerda el artista. En una de las llegadas de su trabajo, encontró la papaya en el suelo completamente destruida.

“Le pregunté a mi mamá que por qué se había caído y ella respondió algo que escucho comúnmente, pero ahí tomó mucho sentido y me dijo que se cayó por su propio peso. Digamos que eso me dio una tranquilidad rara al darme cuenta que la papaya se cayó de madura, porque cumplió un ciclo y no porque la afanaron. Y eso a mí me mandó para la casa con una idea de canción cuando podía hacer el símil con una relación amorosa”.