Expoqueer 2023: el arte que rompe tabúes y celebra la diversidad en Bucaramanga

El arte queer es una expresión artística que se inspira en las vivencias y las perspectivas de las personas que no se ajustan a las categorías tradicionales de sexo, género y orientación sexual. Cuestiona y rompe los estereotipos que limitan la diversidad humana y celebra la libertad de ser y amar.

El arte queer no se reduce a una temática o a un estilo. Es una forma de hacer arte que refleja la identidad y la visión del mundo de cada artista, ya sea gay, lesbiana, trans, bisexual o no binario. No se trata de mostrar solo la sexualidad diversa, sino también las emociones, los sueños, las luchas y las esperanzas de las personas queer. Nos permite reconocernos y ampliar nuestra idea de lo que somos como sociedad. Nos permite entender que la diversidad es una riqueza y no una amenaza.

“Queer” es un término que el movimiento social ha resignificado y que se utiliza para describir la reinterpretación de una obra cultural o la historia de vida de una persona en relación específica con la orientación sexual o el género.