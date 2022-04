Exposición en homenaje a Gabriel García Márquez en la Casa de la Cultura Custodio García Rovira

“Es indudable que aunque no se puede hablar del mejor, de Gabriel García Márquez no es arriesgado afirmar que es nuestro escritor más reconocido. También es el de más fácil encuentro: no hay biblioteca o librería donde no encontremos siquiera un par de libros del genial Gabo.

Dijimos genial, pero igual, habríamos podido decir mago, fabulista, transformador de la realidad y de la ´palabra, retratista implacable del poder, del sortilegio y del asombro, contador sin par de historias, en fin, gran conversador”, explica Carlos Arnulfo Arias, quien presenta en la Casa de la Cultura Custodio García Rovira la exposición “Gabriel García Márquez nos invita a leer”, hasta el 30 de abril.

La exposición es una serie de pendones donde se podrá leer sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez: artículos, frases, conceptos y fotografías, acompañado de la guía y conversatorio del escritor Carlos Arnulfo Arias Mendoza, quien ha hecho la selección de textos y diseño de los afiches pendón a partir de documentos recolectados a través de los años.

“Esta es una exposición para ser disfrutada en Casas de la Cultura, colegios, escuelas, salas comunales, centros vacacionales de cualquier tipo, incluso los de obligada manera (ya sabe de cuáles hablamos), en fin donde quiera que haya unas paredes donde colgarla y un público que iniciarse o afirmarse, es decir, regodearse en el placer de la lectura.

Se puede recorrerla de pie, sentarse de cuando en cuando para disfrutar de la lectura. Tomar apuntes para luego remitirse a las fuentes en casa, fotografiar si se quiere, hablar con quien vaya a su lado”, explicó Carlos Arnulfo Arias.

Esta muestra, que incluye la guía y el conversatorio, puede ser disfrutada por el público en general y, en especial, la comunidad educativa, los jóvenes.