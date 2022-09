EYM Trío deleitó con imponentes obras en el Festival Internacional de Piano

“Para nosotros es un honor estar en Colombia y sobre todo en este Festival, el más importante de su modalidad en este país. Sabemos de la calidad de los artistas colombianos y ¡qué bueno poder intercambiar experiencias!”, dijo Elie Dufour, pianista del Trío.

Por su parte, Marc Michel, baterista del grupo, destacó la organización de la programación. “Además de conciertos, se realizaron talleres, recitales y concursos. Estamos muy felices de estar aquí en Colombia y sobre todo en Bucaramanga, la acogida ha sido muy buena”.

Con obras como Ginkgo Biloba, Casablanca, No madness, Borders, Pic nic in tchernobyl, Merapi, Emile, Still standing, Indifférence y Bangaluru, el trío francés deleitó a los presentes al ritmo del piano, la batería y el contrabajo, con una imponente presentación de jazz.

Finalmente, Yann Phayphet, doble bajista, envió un mensaje al público del Festival. “Es muy importante que el público participe en estos eventos, muchas personas creen que el piano es para un público selecto y no es así, la música es universal, para todos los gustos y el piano un instrumento muy versátil, nosotros hacemos jazz”.

EYM Trio defiende un jazz acústico abierto al mundo. Ha realizado más de 350 presentaciones en 20 países y es su primera vez en Colombia. Los tres músicos se divierten con elementos del lenguaje musical de todo el mundo y lo comparten con su público en Festival.