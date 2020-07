Falleció Peter Green, cofundador de Fleetwood Mac

Combinado con un consumo de drogas, eventualmente fue diagnosticado con esquizofrenia y pasó tiempo internado en centros psiquiátricos, donde se le aplicaron tratamientos electroconvulsivos en la década de los setenta.

Green, que fue uno de los guitarristas más respetados de su generación y sacó varios discos en solitario, y otros miembros de Fleetwood Mac ingresaron en el Rock & Roll Hall of Fame de Estados Unidos en 1998.

Tras el álbum de debut, Fleetwood Mac (1968), el grupo saltó a la fama con los discos de blues Mr Wondeful (1968) y Then Play On (1969), y posteriormente Future Games (1971), Bare Trees (1972) y Rumouts (1977), de corte pop.

Su último trabajo de estudio, con la banda reformada después de varios cambios de componentes, fue Say You Will, en 2003, si bien después sacaron numerosas recopilaciones y grabaciones de actuaciones en directo, y siguen siendo un grupo de referencia para legiones de admiradores.