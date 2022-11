Festival de Música ‘El Buen Tono’, desde el 29 de noviembre al Teatro Santander

La escuela está orientada de tal manera que la luz solar no ingrese directamente a los puestos. Foto suministrada/VANGUARDIA

Los “Tonos Urbanos” llegan este viernes 2 de diciembre a las 7:30 p.m. con una batalla de Freestyle en alianza con Get Down Producciones. Aquí se presentarán Natural Family Crew , quienes nacen como banda en el 2016. Con letras contundentes, una descarga potente de energía sobre el escenario, la conspiración del sabor latino y la fuerza en tiempos de cambio, este colectivo musical urbano transmite su mensaje a través de los géneros musicales como el Ragga, dancehall, hip hop desde el corazón de Colombia.

También se contará con la presencia de los freestylers Tales MC, Alzate A.K.A. - Ratamirez, Andy Inc, Pinokio, Ufo MC y Flama y el invitado nacional, Gerson Enrique Plata Barrios , más conocido como Filósofo, un rapero, freestyler y artista nacido en Barranquilla, actualmente habita en Bucaramanga. Es reconocido a nivel Nacional como uno de los MC’s más versátiles de la cultura colombiana.

Interpretarán canciones como No despierten al niño, Apamuy Shungo, de la tradición ecuatoriana y Hodie Christus natus set.

Finalmente, los “Tonos emergentes” llegan con Dueto Pa’ ella, que nace en abril de 2021 Laura y David deciden conformar el Dueto Pa’Ella, que es simplemente una excusa para divertirse componiendo, tocando y cantando juntos la música Andina Latinoamericana.

También estará Santo Tuqueque, una banda de indie rock pero influenciados de distintos géneros. La banda inició a principios de 2022 y ya ha publicado dos EPs y varios sencillos . Bajo los principios del DIY (do it yourself), la banda busca expresar lo que siente con las herramientas que tiene disponibles.