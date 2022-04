$!‘Genios en la mente’: Santander presente en la Filbo

¿Dónde está la creatividad en el cerebro? Un reciente estudio de Harvard encontró que cuando una persona está usando su creatividad todo su cerebro se enciende: y quienes tienen unas ideas verdaderamente geniales tienen unos patrones especiales que lo hacen diferente de los demás.

“Un genio, por definición, es aquel que tiene una capacidad mental extraordinaria, una persona especial fuera de lo común que tiene un talento que raramente es imitado”, explica el neurocirujano bumangués William Omar Contreras, uno de los autores de “Genios en la mente: Neurociencia de la Creatividad y Otras Rarezas del Cerebro”, un libro que ya agotó su primera edición y que ha sido gratamente acogido en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que culmina el martes 2 de mayo.

Pero si bien estos genios son especiales, no significa que dentro del cerebro de cada uno de nosotros no se esconda una capacidad extraordinaria que es opacada día a día por el estilo de vida que estamos llevando.

“Hay que multiplicar la capacidad que tiene el cerebro para encontrar no solamente un genio, sino varios genios, que están escondidos dentro del cerebro y que usted no usa por estar en el automatismo del día a día. En el libro se explica que usted, por ejemplo, hace las cosas de manera automática, prepara el café y se lo toma en automático: es una secuencia de repeticiones que son los hábitos que le evitan pensar y así se le pasa la vida. Lo que nosotros queremos (con el libro) es que la gente busque esos genios que tiene ahí en la mente y que se olvide de YouTube, de TikTok, porque eso lo que hace es hipnotizarnos: se pierde la oportunidad de tener un rendimiento fantástico en el cerebro por no pensar, meditar estudiar”, explica el neurocirujano.

El experto explica que, en la última década, los temas relacionados con el cerebro han motivado todo tipo de literatura, mucha de ella sin el soporte riguroso de la ciencia, pero con apariencia de que sí lo tiene.

“El cerebro y la neurociencia se han convertido en el eje central de la literatura seudocientífica, contribuyendo solamente a acrecentar el pecunio de una cepa de autodenominados gurús, e incentivando además la superstición y la desinformación dentro del credo popular. Para hacer frente a este fenómeno progresivo, dos destellantes académicos han aunado sus conocimientos, uno desde la neurociencia teórica y el otro desde la practica quirúrgica, todo con el fin de sentar unas bases sólidas y rigurosamente académicas en medio de tanta literatura popular. En particular, estos dos profesores e investigadores han enfocado su trabajo en una capacidad cognitiva específica: la creatividad”.

En “Genios en la mente: Neurociencia de la Creatividad y Otras Rarezas del Cerebro” se presentan relatos clínicos sobre “fascinantes casos neurológicos y experiencias intraoperatorias, que esclarecen de forma objetiva y desde el terreno practico: las capacidades, los limites y los desarrollos futuros de la neurociencia”.

Vanguardia habló con el neurocirujano William Omar Contreras sobre su libro y sobre los secretos del cerebro.