Grandes mujeres, en pocas palabras

La temática de los relatos debe estar relacionada con Mujeres y Ciencias. En este sentido, el concepto de ciencia es tomado en cualquiera de sus vertientes (innovación, progreso, sostenibilidad, nuevas tecnologías, humanidades, etc). Cualquier otra temática será motivo de descarte automático. Amautas Huarmis tendrá capacidad plena para descartar textos considerados ofensivos o discriminatorios.

Los relatos deben ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados antes en ningún formato). Pueden tener menos de 123 palabras pero no deben superarlas. El título no participa del conteo de palabras. Los textos deberán estar escritos en español.

El jurado evaluador está conformado por María Eugenia Fazzio (AR), María Daniela Sequeira (AR), Nadia Luna (AR), Mónica Arroyave (COL), Gaby Leonor García (COL) y Mónica Murillo (COL).

Cada participante puede presentar al concurso un solo relato inédito que se enviará ingresando al sitio https://forms.gle/zXB3b7oHRbeANL3o7 siguiendo las instrucciones que ahí se especifican. Al realizar el envío, tal y como se especifica en el sitio, acepta los términos y condiciones del concurso. Es obligatorio que la inscripción sea realizada por una persona mayor de edad, quién actuará de tutor/a legal si el/la participante es menor de edad.