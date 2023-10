El recorrido comienza en las cavernas, un lugar lleno de misterio en la antigüedad. Luego, damos un gran salto en el tiempo y nos encontramos con Leonardo Da Vinci, un personaje icónico en la historia del arte. Con su vasta contribución a diversas disciplinas, es una figura que no puede ser ignorada.

“Lo increíble de todo esto es que si se juntan todos los códices con cuidado, se narra la vida completa de Leonardo, todas sus preocupaciones, sus estudios sobre el agua, las fortificaciones y mucho más. De hecho, cuando Leonardo se presentó ante Ludovico Sforza, el duque de Milán, no lo hizo como pintor, sino como estratega militar y especialista en fortificaciones. Esto demuestra la amplitud de sus intereses y habilidades”, explica el maestro Gustavo Sorzano, apasionado estudioso de Da Vinci durante toda su vida.

En 1969, con el título B.F.A. College of Architecture de la Universidad de Cornell en mano, decidió establecerse en Bogotá. Allí, se unió al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Pontificia Universidad Javeriana como docente, llevando consigo su experiencia con Musika Viva Ensemble. En esta institución, fundó el grupo Música Viva, replicando su exitosa experiencia neoyorquina.

“Recuerdo que en mi casa había una reproducción de la Mona Lisa y tuve la suerte de viajar a Europa cuando era joven. Estos recuerdos y experiencias han alimentado mi pasión por el pasado y me han llevado a donde estoy hoy”.

“Los planos arquitectónicos son elementos abstractos, códigos que uno interpreta, al igual que el alfabeto. El alfabeto es un conjunto de líneas y garabatos que, dependiendo de tu cultura, al juntarlos te dan palabras, te dan significados y te dan la posibilidad de comunicarte. De alguna manera son elementos para ser registrados. Por eso, a menudo me refiero a los planos como partituras mentales. Son un montón de símbolos que, si se los muestras a un extraterrestre o a alguien que no está familiarizado con ellos, no tendrían sentido”, explica el maestro.