“Ha llegado nuestra hora de contar”: Diana Ojeda, directora de Las Bravas

Entre 2006 y 2013 Diana realizó siete documentales acerca de la situación de derechos humanos con población de desplazados, pueblos indígenas y comunidades afros. En 2013 su primera obra independiente “Los hijos del Catatumbo” fue galardonada por Bogoshorts como mejor obra nacional.

‘Las bravas’ cuenta la historia de una líder barrista que lucha por alcanzar un puesto oficial para el único grupo femenino de la barra brava de su ciudad.

El mayo pasado representó a Colombia con’ ‘Las Bravas’ en el Festival de Cine de Cannes.

El cine, en medio de su magia, creatividad y sensibilidad, es “duro de roer” a la hora de desafiar los estereotipos de género.

“Ser una mujer en el ámbito cinematográfico es un reto muy grande. Venía del ámbito de los derechos humanos, donde las mujeres han conquistado unos espacios muy importantes, y estaba acostumbrada a una situación de respeto e igualdad. Cuando entré al mundo del cine me sorprendió que es muy común ver que a las mujeres productoras se les quitan los proyectos, no les paga, que las borren de los créditos: a mí me pasó muchas veces. Nos quitan las ideas, se quedan con los guiones. He vivido esas situaciones de una manera muy intensa porque Santander es particularmente machista”.

Pero su lucha incansable dio frutos y con Pantaleón (2019) la historia de un niño campesino forzado a ir a la guerra, Diana Ojeda fue reconocida por su trabajo a nivel internacional. Entre las críticas que recibió se señala que su dirección fue “magistral”.

Su familia y amigos la motiva a luchar contra las injusticias que otros viven, contra las que ella misma vive.

“Y esa resiliencia que me enseñaron en mi familia es lo que me ha mantenido en pie en el cine, escribiendo historias de mujeres, escribiendo historias de viajes reivindicativos de las personas”.

Y agrega que “Entre más mujeres se animen a contar sus historias, a lograr sus sueños, a arriesgarse a ser ellas mismas en este mundo del cine, se hará una revolución donde nosotras contemos cómo se vive el mundo desde la orilla femenina. Los hombres han contado la historia y han representado los personajes femeninos desde su perspectiva, que si bien tiene su validez, nosotras lo hacemos desde el conocimiento de ser mujer, desde la subjetividad femenina”.

Su reflexión es fuerte y contundente: “Vamos conociendo las obras de otras artistas, de otras cineastas, y eso es algo muy interesante y novedoso y nos corresponde a nosotras hacerlo. Es nuestro tiempo, ha llegado nuestra hora de contar”.